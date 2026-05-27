巨人・阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、辞任を発表した直後のタイミングで、あるスポーツ紙がX上で注目を集めている。

【画像】巨人・阿部慎之助監督が電撃辞任 「ナイス判断」の声も…交流戦前の衝撃事件にファン困惑「初めての出来事」「こんな結末なんて」

5月26日付の各紙は、一面で阿部慎之助前監督関連の記事を掲載。そんな中、中日スポーツは中日ドラゴンズの阿部寿樹（37）を一面で大きく取り上げた。紙面では、ヘルメット姿の阿部寿樹の写真を大きく配置し、青い大文字で「阿部」とインパクトのある見出しが組まれている。上部には「バンテリンDできょう開幕」とあり、交流戦に向けた中日目線の特集であることが伝わる。重いニュースの直後に生まれた偶然の“阿部”つながりに、思わず二度見したファンも多かったようだ。

【画像】阿部前監督 巨人阿部監督が辞任 取材に応じ、謝罪するプロ野球巨人の阿部慎之助前監督＝２６日午前、東京・大手町

この一面をめぐってX上では「マスターの方か～」「ねらってるだろ」「トーチュウと言い、デイリーと言い、独自路線を貫く姿勢が好きです。ただまあ……何と言うタイミングなのか」「マスターの優しいイケおじ感は異常」といった声が寄せられている。