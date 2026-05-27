中東情勢の悪化に伴い、資材や燃料の供給不足が続くなか、中小企業などでつくる団体が、県に対して緊急支援を要請しました。団体は「切羽詰まった経営状況」とし迅速かつ幅広い支援を県に求めました。



（県商工団体連合会・松山 忠樹会長）

「仕入れ価格の上昇、資材不足、売り上げ減少に加え、消費税や社会保障の負担が重く、資金繰りの限界が近いという声が相次いでいる」



27日、県に対して緊急支援を要請したのは、県内の中小企業などでつくる県商工団体連合会です。





中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、資材や燃料は供給が不足し、価格も高騰しています。先行きの見えない状況に事業継続への危機感が高まる中、団体は塩田知事に対する要請書を、県の担当者に手渡し、意見交換を行いました。（県商工団体連合会・松山 忠樹 会長）「我々は、働いても自分の給料がないという状況に追い込まれている。通常の営業ができるようにしたいが、それがいつまでかわからない間は、やはり県・国に頼るしかない。個人の力は知れている」これに対し、県はすでに行っている各種相談窓口の設置や、既存制度による資金繰り支援を継続することで、企業の事業継続を支えていきたいと回答。また、国に対しても必要な措置を講じるよう、要求しているとしました。（県商工政策課・茺田久美子課長補佐）「関係部局に情報共有をして、必要な対応を今後検討していきたい」（県商工団体連合会・山内太志郎事務局長）「検討は、ぜひお願いしたいが、現場としては、今後を見てから、検討します、では遅いというか、それくらい切迫感がある」団体側は、厳しい経営状況を繰り返し訴え、速やかな支援と内容の拡充を県に求めました。