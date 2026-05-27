○パルＨＤ <2726> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.57％にあたる100万株(金額で14億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から8月31日まで。



○ミナトＨＤ <6862> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる10万株(金額で3億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月28日から27年3月31日まで。



○日本プラスト <7291> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる7万7500株(金額で3596万円)を上限に、5月28日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年5月27日］



株探ニュース