「寒くて死にそうだ…」傘もささず雨の中びしょ濡れで道に迷っていた高齢者救う　お手柄中学生に感謝状　新潟市

新潟市の曽野木中学校で25日、緊張した面持ちで警察署長から感謝状を受け取る中学1年生たちの姿がありました。

小竹紗由さん：

勇気を出して声をかけてよかった。

中野空星さん：

人の命を救えてとてもうれしかった。

きっかけは雨が降る4月10日のこと。

下校中だった小竹さんは、1人で道路にたたずむ高齢の男性に目がとまります。

小竹紗由さん：

雨の中びしょ濡れだった。「大丈夫ですか」と声をかけたら、「介護施設を探している」「寒くて死にそうだ」。

異変を感じ取った小竹さんはすぐ、近くにいたほかの生徒に声をかけたといいます。

齋藤湊さん：

雨がたくさん降っていて傘もなく、すごく寒そうにしていた。

用事があった小竹さんはその場を離れましたが、集まった6人の生徒たちが男性に声をかけながら学校に戻り、先生に状況を報告。

学校から通報を受け、駆けつけた警察が無事に保護したということです。

警察によりますと男性は80代で、けがなどはなく、自宅から1人で歩いて外出していたところ、道に迷っていたということです。

小竹紗由さん：

1人では分からなかったので、みんなに声をかけて協力して助けられた。