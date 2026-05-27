中国で豪雨被害20人死亡…橋が崩落し車が川に転落　トルコの洪水で濁流に車流される…重機で取り残された人救出

中国・湖北省で25日、一部が崩れ落ち分断された橋の映像が捉えられました。

渡ろうとしていた車が立ち往生しています。

すると次の瞬間、真下の道路が崩落し車ごと川へ転落、車は濁流にのみ込まれ流されていきました。

5月中旬以降、中国各地で豪雨による被害が相次いでいます。

現地のメディアは、車内にいた人たちは事前に避難していて無事だったと伝えています。

中国メディアによりますと、各地の豪雨では、これまでに少なくとも20人が死亡、30人が行方不明だということです。

一方、トルコでも豪雨による洪水が…。

防犯カメラには、街が茶色い川へと変わる一部始終が映っていました。

車やトラックが次々と濁流に押し流されていきます。

別の防犯カメラでは、部屋の中が見る見るうちに浸水。

避難しようと外へ出た人たちに、流されてきた車が迫ります。

そこに駆けつけたのは、重機。

重機の先端に3人をのせて避難していきました。

多くの店舗には泥などが流れ込み、営業できない状態に。

洪水に襲われた街は、ボランティアなどの協力で清掃作業が進められています。