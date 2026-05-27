5月26日、タレントでモデルのすみれが自身のInstagramを更新。モデルのローラと田植えを行ったことを報告したのだが、その近影が話題となっている。

「新潟県で農業をおこなっていることで知られるローラさんですが、すみれさんとも仲良しのようで、ローラさんの田んぼで田植えの“お手伝い”をしたようですね。二人はかつてCMで共演するなど、交流があることで知られていますが、仕事のみならずプライベートでも親交が深い様子。

すみれさんのInstagramには、同じくモデルのMayuriさんとの2ショットなどが投稿されましたが、皆泥だらけ。かなり奮闘して作業したことが伝わってきました」（芸能記者）

一見清々しい投稿だが、一方で疑問も噴出する事態となった。

「すみれさんの服装です。かなり短いショートパンツに、胸元が“ギリギリ”まではだけた、デコルテ全開の服を着ていました。抜群のスタイルが強調されており、モデルらしいといえばそうなのですが……一部では『農業をする服装なのか』と違和感を抱く人も多かったようです。

というのも、2025年から農業の様子を発信しているローラさんは、裸足で農作業をおこなっており、これには『危ないのでは？』といった意見が飛び交いました。 今回のすみれさんは裸足でこそなかったようですが、ローラさんに影響されてか、かなりラフな服装。すみれさんの格好に、2025年の“裸足で農業”論争を思い出す人もいたのでしょう」（同前）

すみれのInstagram投稿には、《農作業にファションは必要？？？》《田植えがこんなにファッショナブルとは》などと、困惑の反応も一部から寄せられていた。

「ローラさんとしては、農業をよりスタイリッシュで身近な存在としてアピールしたいという側面があるようですが、すみれさんもこれにならって、カジュアルな服装で田植えに臨んだのでしょう。実際、今回の投稿でも『かっこいい！』というコメントも寄せられていました。ローラさんのInstagramの方では、より大勢の仲間たちとの写真が投稿されていますが、やはり皆おしゃれを楽しんでいるようで、女性陣は特にボディラインがしっかり出る服装をしていますね。ローラさんなりの新しい農業の形が、友人らにも伝わっているのかもしれません」（同前）

「そんなに露出して虫に刺されないのか」などと不安になってしまうが、彼女らにとっては野暮な心配なのかもしれない。