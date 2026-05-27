◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

春古馬２冠のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、団野大成騎手（レースは北村友一騎手）を背に、栗東・ＣＷコースでバステール（３歳オープン）の内を４馬身半追走。首差遅れたが、毛づやが目立つ好馬体で余裕たっぷりに並びかけ、６ハロン８４秒３―１１秒４で軽く駆け抜けた。斉藤崇調教師は「先週末と今週やって、ずいぶん馬にも活気が出てきた。また競馬のスイッチが入ってきたなという感じなんで、このままやって行けたらいい状態で宝塚記念を迎えられるんじゃないかな」とうなずいた。

３２００メートルに挑んだ前走の天皇賞・春は、トレーナーが「たいしたもんだなと思いますね」と評するように、ヴェルテンベルクの猛追を推定２センチで封じ込め、鼻差で勝ち切った。レース後はノーザンファームしがらきへの放牧を挟み、５月２０日に帰厩。順調に調整を重ねられている。「春３回目で見えていない部分の疲れとかは気になる部分ではありますが、能力はあるので、春３冠を目指して行きたい」と指揮官。父のキタサンブラックは１７年に春古馬３冠に王手をかけたが、９着に敗れた。Ｇ１・４勝の孝行息子が史上初の偉業へ向け、最終関門を狙い撃つ。