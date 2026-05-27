◆卓球 アジア選手権国内選考会 最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）

決勝トーナメントが行われ、男子は新婚の田中佑汰（ファースト）が涙の優勝を飾り、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかんだ。決勝では、２０年全日本王者で今年の世界卓球団体戦銀メダルメンバーの宇田幸矢（協和キリン）を３―１で破って男泣き。「勝って泣いたのは初めて。すごい新鮮でうれしい」と喜びを爆発させた。

３月９日に１歳下の卓球経験者の一般女性と入籍した。「苦しい時期もあった」というが、食事面など愛妻の支えがあって、今回の優勝につながった。２５歳は「（妻がつくる）冷しゃぶがうまい」と好物を笑顔で明かし「ありがとうと伝えたい。優勝のうれしさは倍増ですね」と左手の薬指に指輪を光らせ、幸せそうに笑った。

今回切符を得たアジア選手権は、２７年世界選手権個人戦（カザフスタン）のアジア大陸予選も兼ねる。日本代表の岸川聖也監督も「もともとバックハンドは世界トップレベル。今回でフォアハンドも強くなっていると感じた」と大舞台での活躍に期待。田中も「（世界卓球）個人戦は特別な舞台。そこで暴れられるように」と飛躍を誓った。