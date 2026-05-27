◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手が勝ち越し２点適時打を放った。

０―１の３回１死満塁の好機で大城が押し出し四球を選び、同点に追いついた。続くキャベッジがカウント２―０から先発左腕・アルメンタの外角１５３キロ直球を逆らわずに振り抜くと、打球は左中間へ。左翼手・近藤の頭を越え、三塁走者の吉川と二塁走者の坂本が生還。ここでアルメンタは降板。上茶谷が２番手でマウンドに上がった。キャベッジは「打ったのは真っすぐ。チームメイトが繋いでくれたチャンスで打てたことを神に感謝するよ。さらに得点できるように頑張るよ」とコメントした。

また、丸の右前打などで、この回一挙５点を奪った。

丸は「いい流れに乗ることができました。追い込まれながらも食らいついて、次に繋ぐことができてよかったです」とコメントした。１イニング５得点は４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の３回以来、今季最多タイの猛攻となった。

キャベッジは試合前まで４６試合に出場し、打率２割６分４厘、８本塁打。規定打席に同じく到達しているダルベックと共に打線を引っ張っている。