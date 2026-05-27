水害が心配な時季になりました。そんな中、あす28日から、命を守るための情報、警報や注意報といった「防災気象情報」が新しくなります。一体どう変わるのか。さらに、静岡市で進む過去の災害を教訓にした対策の今を取材しました。



27日、鹿児島県内では1時間に73ミリの非常に激しい雨を観測。線状降水帯が発生するおそれもあり、気象庁が警戒を呼びかけています。また、台風6号も発生し、週明けには強い勢力で沖縄に近づく恐れがあり今後の進路に注意が必要です。





まもなく静岡県内でも迎える雨のシーズン。気を付けなければならないのが…。（視聴者提供）「これやばいって」（視聴者提供）「やばいやばいやばい」（記者）「あたり一面このように浸水してしまっています」大雨や台風による水害です。過去に大雨の被害にあった静岡市清水区の巴川流域で行われていたのは。（静岡市 河川課 総合治水係 足立 浩輔 係長）「あちらに見えるのが、今整備している調整池になります。貯留量は3万立方メートル貯められる施設として整備する予定です」大雨の際に川の水を貯める「調整池」の整備です。2022年、静岡県内を襲った台風15号では、巴川が増水・氾濫するなど、静岡市では、床上・床下浸水が4800棟を超え、大規模な断水も発生しました。そこで、市は市有地を活用し、浸水被害を減らすため調整池の整備に乗り出したのです。貯められる水の量は25メートルプール50杯分。2028年度の完成を目指しています。また「巴川浸水情報システム」を2025年5月から導入。インターネット上で誰でも利用でき巴川流域を中心に設置された122個の浸水センサーから各地の水位がリアルタイムでわかるほか、その情報をもとに、1時間先の浸水予測も確認することができます。（静岡市 河川課 総合治水係 足立 浩輔 係長）「今は災害が激甚化しておりまして、被害も多く発生しているので、ソフト対策を行うことで、市民の皆さんの避難行動につながったらと考えている」行政の対策が進められる中、先週、静岡市役所で行われていたのは…。（記者）「新たな防災気象情報の運用を前に、災害時に対応する職員らを対象とした勉強会が行われています」あす5月28日から運用が始まる新たな「防災気象情報」の勉強会です。今回の見直しで、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つについて、警戒レベルの数字と警報などの名称が、ひとつにまとめて発表されることになります。たとえば、「レベル5大雨特別警報」というように発表されます。災害対策本部で対応にあたる職員20人が参加し、新たな発表基準のもとで、避難情報や避難所の開設の動きなどを確認していました。（静岡市 危機管理課 杉村 晃一 課長補佐）「今までバラバラに出ていた警報ではない情報の中でも、大事な情報が実は色々あった。それが、警報という形で分かりやすく整理された、それは非常にですね、いいことなのかなと思っております。逆にそれを使いこなせるように。市民の皆さんに、どこまで浸透していくのかというところが、今後のいろいろな成果につながっていく…」新しくなった「防災気象情報」。その内容をスタジオで詳しく解説します。（スタジオ）（伊藤 薫平 アナウンサー）さあ、あす28日午後から運用が始まる新しい防災気象情報ですけども、早川さんは農業をされている立場として、そもそもこの気象情報というのは結構チェックする方ですか？（コメンテーター 野菜生産者グループ TOPHAT代表 早川 ナナ 氏）そうですね、私を含め生産者みんな、いろいろなアプリを使って情報を取ってます」（伊藤 薫平 アナウンサー）いろいろなアプリというのは？（コメンテーター 野菜生産者グループ TOPHAT代表 早川 ナナ 氏）米軍のであったりとか…いろいろなところを…レーダーを見てますね。（伊藤 薫平 アナウンサー）それぐらい情報が重要だと思うんですけど、今回は命を守るために必ず覚えていただきたい新しい情報ということになります。ちょっと文字数が多くて大変ではあるんですけども…ぜひですね、小学生のお子さんから。お年を召した方まで、一緒に学ばせていただく、そんな時間になればなと思います。最も重要なのが、この警戒レベルというのが加わったことなんですね。レベルって…いろいろなところに書いてますけど、まずはこの警戒レベルというのが…横で見ていきますと、河川氾濫であったり、大雨土砂災害…高潮、この4つの災害について、危険度の順番に5段階のレベルを作りましたよということなんですね。なので、大雨でも高潮でもレベルはもうこうやって色分けされていっているということになります。そして、今まで「何々注意報」「何々警報」ありましたけど…津川さん、ちょっとあまり見たことないのが加わってます。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）わかります。レベル4のところですよね…「危険警報」か…。（伊藤 薫平 アナウンサー）そうですね。このレベル4の「危険警報」というのが今回加わったということになります。新設されたんですね。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）河川の氾濫の危険警報は多分今までもあったと思うんですよ…。（伊藤 薫平 アナウンサー）なので空白区が実はあったので、ここに加わったっていうのが正確なんですけど…。発表される際は例えばレベル3「大雨警報」ですとか、このレベル3と「何々警報」というのは、ひも付いて一緒にお伝えするということになります。早川さん、まずはこの一覧見た印象いかがですか？（コメンテーター 野菜生産者グループ TOPHAT代表 早川 ナナ 氏）このレベルというのは行動するレベルですよね？（伊藤 薫平 アナウンサー）そうです、命を守るということが前提なので、どの色になったらどのレベルになったらこういった「避難をしましょうね」っていうことなんですよ。なので、ちょっと具体的に見ていきましょうか。はい次です。このレベル、これまでもですね、自治体が出していた避難の呼びかけとひも付いているということになります。例えば警戒レベル5…色と一緒に理解しましょう。レベル5のこの黒はですね、命の危険があって、「すぐに安全を確保してください」という最も危険度の高い情報がこのレベル5の黒です。すでに対象の地域で、もう何らかの災害が発生していると見られる状況で、自治体が出す「緊急安全確保」の目安となります。実はもう、この段階での避難所への移動というのは、かえって危険な場合もあるとされていまして、2階以上の少しでも高い部屋、安全な場所に避難をするなどして命を守る行動をとる必要があります。で…ここまでに必ず避難とありますが、この3、4も非常に重要なんですね。レベル4のこの紫は、「危険な場所から全員避難をしてください」という段階です。自治体は「避難指示」を出す目安となります。ですので、もうレベル4が出た時点、発表された時点で、避難行動を取らなければいけませんよ。避難行動を取ることが重要という一つの目安になるというのが今回の改定です。そしてレベル3、見ていきますと、危険な場所から「高齢者等避難」ということで、避難にちょっと時間かかる家庭もいらっしゃると思いますので、そういった人たちはもうレベル3のところから安全な場所に「避難を始めてくださいよ」という情報となります。だから…早川さんはお子さんも大勢いらっしゃるし…。（コメンテーター 野菜生産者グループ TOPHAT代表 早川 ナナ 氏）そうですね。おじいちゃん、おばあちゃんもいるので…3からですかね。（伊藤 薫平 アナウンサー）多分そうですね。なので、ご家庭のタイプによっては、いろいろ考えるのもいいかなと思います。そしてですね、大雨や土砂災害などでレベル4の「危険警報」が出た場合は、「避難指示」が出るんだな…ということで、色とレベル何々、この数字を見ればどういった避難行動を取ったらいいのかが分かりやすくなりましたよ…ということなんですが、津川さん、印象どうですか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）正直言っていいですか…。私は気象庁の情報と国土交通省の情報を聞いていますが、あと国土交通省の情報をよく読んでですね…ちょっと聞いて確認もしました。理解するのにすごく時間がかかりました。あの…覚えられないです。ただ、だから、私の理解で正しいかどうか伊藤さんに確認したいんですけど…。気象情報というのは、今まで「注意報」とか「警報」、私たちなじみがあるじゃないですか。その「警報」が3段階になってレベル5、4、3に分かれます。「注意報」は2というようになります。「警報」が3段階に分かれたのは、避難をする程度を分かりやすくしてくれている。名前として「特別警報」とか「危険警報」とか言ってるけど、この名前を覚えるんじゃなくて、レベル5とか4とか3という数字で理解をして避難をすればいいという理解で間違いないですか？（伊藤 薫平 アナウンサー）その通りです。しかも、これ、とっさに急にきますから。みんな多分精神的にも落ち着いてないので、小学生も「レベル4紫…結構まずいぞ」。「黒だ大変だ5だ…」っていうふうにいわれてるんですけど、そういうふうにシンプルに理解するのが大事かなと思います。続いて川の情報ですが。「河川氾濫」の情報はちょっと注意が必要なんですね。これ、実は…全ての河川が対象になっているんじゃなくて、指定された大きな川。県内ですと静岡市の安倍川であったり、県東部の狩野川だったり、9つの河川が氾濫の警報が発表される対象となっているんですよね。より大きくて甚大な被害が想定されるということで9つなんですけども…。早川さん、やっぱり「自分の家は？」って思いませんか？（コメンテーター 野菜生産者グループ TOPHAT代表 早川 ナナ 氏）はい…小さい川はどうするんだろう？って思います。（伊藤 薫平 アナウンサー）そうですよね。まずですね、中小河川に関しては…市町単位で発表されるこの大雨…というのが基準になります。大雨の警報が基準になって、中小河川の氾濫や大雨による浸水害の危険性が示されるんですが。これも指標となりますが…でも、もうちょっと細かく知りたいじゃないですか。その場合はですね、気象庁のホームページの「キキクル」で、水害の危険度をリアルタイムで表示していますので、危険度がこれで分かるということになります。まだまだ浸透に時間はかかるかもしれませんが、津川さん、今後に向けてどうでしょうか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）そうですね…まず、今、避難につなげるというところがありましたが、まず、私たちが今いるところにどういう危険性があるのか？というところが前提になると。例えば崖が近いかとか、川が近いかというところで危険性を理解した上で…。あと、避難も、別に避難所に行くばかりが避難ではなくて、2階に避難するというのは「垂直避難」とかもありますから、自分たちの避難行動をまずしっかりと踏まえた上で、こういった情報をちゃんと受け止めるようにしたいですね。（伊藤 薫平 アナウンサー）そうですね。新たな情報が出ました、一緒に学んでいきましょう。