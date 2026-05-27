約8年間、木造復元のために閉ざされている名古屋城の天守閣。忠実復元とバリアフリーで議論は難航しています。

【写真を見る】名古屋城“天守閣の木造復元”どうなる？ ｢忠実復元｣と「バリアフリー」で議論は難航… 2027年2月をめどに全体像示す方針

（名古屋市 河村たかし前市長 2013年）

「天守閣は絶対復元せないかん」

河村前市長の肝いり事業、名古屋城の天守閣木造復元。工事のために2018年に閉館して以降、今も門は閉じたままです。

「忠実な復元」と「バリアフリー」を両立

計画が進まない理由の一つが、バリアフリー問題。





大型エレベーターの設置を求める障害者団体と、「忠実な復元」を目指す名古屋市との間で議論が平行線に。

そんな中…



（名古屋市担当者 2026年2月）

「垂直昇降装置のイメージを示します」



「忠実な復元」と「バリアフリー」を両立するため市が打ち出したのが、6人乗り相当の垂直昇降設備の設置です。

“垂直昇降設備” 議論が難航

1階ごとに乗り換えて上の階を目指す方式で、梁や柱を傷つけずに取り付けることができるといいます。



（名古屋市 広沢一郎市長 2025年11月）

「（天守閣の）何階まで上がれるのかというのは、可能な限り上層階までと」

そこで、大きな争点となっているのが、上に行くにつれて狭くなる天守閣で、昇降設備を「何階まで設置するのか」。つまり、昇降設備で「最上階まで行くことができるか」という点です。



城の雰囲気に与える影響や、緊急時の避難方法の検討が不十分などとして、議論は難航しています。

バリアフリーについての説明会を開催

そんな中、5月27日に市が開いた障害者団体などへの説明会。



（名古屋市担当者）

「昇降設備の搬送能力について示します」



市は、垂直昇降設備の試作機の映像を使って開発状況などを示したほか、輸送力や火災時の対応などについても説明しました。

（名古屋市担当者）

「守るべきところ・柔軟に対応すべきところというのをしっかり整理しながら」



市はこうした説明会を今後3回にわたり開き、2027年2月をめどにバリアフリーの全体像を示す考えです。

木造復元の完成はいつ？

木造天守の完成は、いつになるのか。広沢市長は…



（広沢市長）

「大前提として名古屋城については丁寧にやると。丁寧が上にも丁寧にやるということを申し上げている。基本的には、いつまでに作るというのは申し上げないようにしている」