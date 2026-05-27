中道改革連合、立憲民主党、公明党は2027年春の統一地方選に向けて、3党の候補者を推薦・支援する際の基準となる「3党共通指針」を策定しました。28日に最終決定し発表される予定です。

この「3党共通指針」は2027年春の統一地方選において、立憲・公明がそれぞれ候補を立てて選挙に臨むことから、主に中道が立憲・公明の候補者の推薦・支援を判断する際の基準と位置づけられています。

具体的な中身としては、（1）命と暮らしを守る（物価高や介護、子育てなどの課題に向き合う）、（2）地域の持続可能性を高める（人口減少、高齢化、労働力不足など地域の構造的課題に対応する）、（3）未来を担う人への投資を進める（子ども、若者、子育て世代、働く世代などが希望を持てる地域をつくる）、（4）平和・共生・人権を守る（平和を尊び、差別を許さず、誰もが尊厳を持って暮らせる地域社会をつくる）、（5）政治倫理と法令順守を徹底するというものです。

当初、「共通政策」を策定すると発表していましたが、中道幹部によると、「地方議員の選挙の公約や政策を、国会議員団が決めるというのもおかしい」などの意見もあり、より理念に近い形の「共通指針」に着地したということです。

この「3党共通指針」は、28日夕方に開かれる3党合同の会合で発表される予定です。