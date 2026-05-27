元JUN SKY WALKER(S)のベーシストで、シンガー・ソングライターの寺岡呼人（58）が取締役を務める音楽レーベル「東京レコード」の公式サイトが27日に更新され、アーティストの写真やロゴなどを無断使用した非公式グッズが確認されたとして注意喚起した。状況が改善されない場合は法的措置を検討するとも表明した。

東京レコードの公式サイトで「現在、ライブ会場やSNSなどにおいて、アーティスト名、公演タイトル、ロゴ、写真、ジャケット写真、ツアービジュアル、グッズ画像、イラストなどを使用した非公式グッズを、個人で制作し、配布や交換を行う行為を多数確認しております」と報告。

「これらの素材は、著作権、商標権、肖像に関する権利その他の法的権利により保護されており、弊社または権利者の許諾なく使用する行為は、営利・非営利を問わず、権利侵害に該当するおそれがございます」とし、「そのため今後、以下のような行為で、私的利用の範囲を超える、または権利侵害に該当するおそれがあると弊社が判断した場合は、削除や配布の取り止めをお願いすることがございます」と説明した。

具体的な行為については「大量制作」「交換会の開催」「不特定多数の方への配布」「SNS上で配布相手を募る行為」「金銭のやり取り（売買）を伴う行為」「制作代行や受注による制作」を挙げた。

また「本お知らせ後も状況が改善されない、また悪質と判断される場合には、損害賠償請求を含む法的措置を講じることがございます」と警告。「ファンの皆様におかれましては、公式グッズおよび公式コンテンツを通じて、安心して応援をお楽しみいただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。