東京・新宿区にある郵便局の局員2人が「警察官をかたる詐欺」の被害を、未然に防いだとして警視庁から感謝状を贈呈されました。

27日、警視庁新宿警察署では、管内の郵便局に勤務する男性局員と女性局員が70代の女性が詐欺被害にあうことを未然に防いだとして、感謝状が贈られました。

2人は2026年4月、郵便局内にあるATMで女性が携帯電話を操作しながら送金しようとする様子を不審に思い、110番通報しました。

また2人は女性に声をかけ、その後駆けつけた警察官の説得もあり、女性が送金することはなかったということです。

警視庁によりますと、女性は偽者の警察官からの電話を受けていたことが、その後の捜査でわかったということです。

捜査を進める中で、女性が被害にあった手口もわかってきました。

■被害届を出さないと容疑がかかると言われ…

女性はまず面識のない女から電話があり「あなたの口座とキャッシュカードが送付されている。 被害届を出さないと容疑がかかりますよ」と言われたといいます。

女性は身に覚えがありませんでしたが、女はまくしたてるように、「調べはLINEでするので」と言い、「福岡県警の富永」を名乗る人物を紹介されたということです。

そうしてビデオ通話に登場した「富永」は警察官の制服を着たうえで、「あなたの家を捜索差し押さえします」などといい、女性に送金を促してきたということです。

郵便局員の機転で防がれた今回の事案。

警視庁新宿署は「警察官がお金の要求することは絶対にありません。知らない人からの連絡でお金の話をされた時にはとにかく一旦電話を切って すぐに警察に相談してください」と呼びかけています。