ºå¿À¡¡ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬Åê¼ê¤Î²ÃÆ£µ®¤Ë¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ÎÅ¬»þÂÇÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾µö¤¹¡Ä2¼ººö¤âÍí¤à
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯5·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1ÅÀÍ¥Àª¤Î5²ó¤ËÅê¼ê¤Î²ÃÆ£¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó2»àÆóÎÝ¤Ç8ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¿ÊÆ£¤ÎÂÐÖµ¤·¤¿ºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤·¤Æ»Íµå¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Î·´»Ê¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤ÏÆ°¤«¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¼ê¤Î²ÃÆ£¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬3µåÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ²ÃÆ£¤Ë¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¿åÌî¤Ë¤âº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆµÕÅ¾¡£Â³¤¯°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Î¥¨¥É¥Ý¥í¥±¥¤¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤±¤óÀ©¤òÁÀ¤Ã¤¿Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤¬°Á÷µå¤òÈÈ¤·¤Æ3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï2¼ººö¤¬Íí¤ß¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤¿¡£