楽しくボール遊びをしている愛犬コーギーを撮影したつもりが…謎の物体が！？思わず『どうなってるの』と聞きたくなる光景が話題になっているのです。

奇跡の瞬間ともいえるその光景は記事執筆時点で11万回を超えて表示されており、多くのユーモア溢れるコメントが寄せられることとなりました。

【写真：何気なく『ボール遊びをする犬』を撮影したら→思いもよらない『まさかの一枚』】

ボール遊びをする犬を撮影した結果…

Xアカウント『@hitomi_alice』に投稿されたのは、ボール遊びを堪能するコーギーさん。

この日、コーギー「ちゅら」ちゃんは飼い主さんと一緒にボール遊びを堪能されていたのだそう。

思いもよらぬ『謎の物体が映る光景』に反響

飼い主さんが無邪気に大はしゃぎをするちゅらちゃんの愛くるしい姿を撮影しようとシャッターを切ったところ…思いがけない光景が映し出されていたというのです。

ボールで遊ぶちゅらちゃんを撮影したはずが…写真に映るのは、まん丸な物体…？ちゅらちゃんが遊んでいたのは、緑色のボールのはず。

しかし、茶色でふわふわで…どこか食パン一斤を思わせるボールのような何かが映っていたのだそう。

どうやら、ちゅらちゃんがボールをキャッチして華麗にジャンプ、体を丸めながら着地する寸前を撮影することに成功したようで、思いがけず『謎の物体』と化した奇跡の瞬間を捉えてしまったようです。

可愛く遊ぶちゅらちゃんを撮影したつもりが、思わず『何コレ…』と呟いてしまうまさかの結末は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「山梨県みたいな形しちゃって！」「コーギーがボールになった…」「何か、球体のようなものしか見えないのですが」「まん丸コギたま」「どういう状態！？」「質量のあるケセランパサラン」「しょ…食パンが…浮いてる！？」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱいで天真爛漫な女の子の日常

ちゅらちゃんは、甘えん坊で元気いっぱいな女の子。モデルさんのようにさまざまな素敵なお洋服を着こなしているイケワンでありながら、泥んこになって遊んだりとわんぱくな一面も。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびとマイペースに暮らすちゅらちゃんのお姿は日々多くのユーザーにコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@hitomi_alice」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。