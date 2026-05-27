毎週金曜に6つの都立美術館・博物館・ギャラリーが夜間も開館「サマーナイトミュージアム」8月に開催

都立文化施設では、夏の期間に若者や社会人などが平日の夜の時間帯に気軽にアート・文化に触れる機会を提供することを目的として、東京都立の美術館・博物館・ギャラリーにおいて夜間開館を行う「サマーナイトミュージアム」を今年も開催する。

【サマーナイトミュージアム2026 開催概要】

対象日：令和8年8月6日（木）から8月28日（金）までの毎週金曜日※東京都写真美術館は毎週木・金曜日に実施※実施日は施設により異なる。対象施設：東京都江戸東京博物館（両国）、東京都美術館（上野）、東京都庭園美術館（目黒・白金台）、東京都写真美術館（恵比寿）、東京都現代美術館（清澄白河）、東京都渋谷公園通りギャラリー（渋谷）特典：期間内は開館時間の延長に加え、来場者への特典や特別なイベント等を実施予定

【対象展覧会】

◆東京都江戸東京博物館

常設展（通年）8月7日・14日・21日・28日（金）21時まで

特別展「洋館 明治の夢と桃戦」8月7日・14日・21日（金）21時まで

企画展「出光美術館コレクション」8月28日（金）21時まで

東京都江戸東京博物館（両国）

◆東京都美術館

企画展「東京都美術館開館100周年記念 この場所の風景―上野・大牟田・ブエノスアイレス」8月7日・14日・21日・28日（金）20時まで

特別展「東京都美術館開館100周年記念 大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱〜海を越えた江戸絵画」8月7日・14日・21日・28日（金）20時まで

東京都美術館（上野）

◆東京都庭園美術館

庭園 ※日本庭園の通行は、一部18時まで。8月7日・14日・21日・28日（金）21時まで

「ルーシー・リー展―東西をつなぐ優美のうつわ―」8月7日・14日・21日・28日（金）21時まで

東京都庭園美術館（目黒・白金台）

◆東京都写真美術館「出光真子 おんなのさくひん――ある映像作家の自伝」8月6日・7日・13日・14日・20日・21日・27日・28日（木）（金）21時まで

「TOPコレクション 明日の食卓」8月6日・7日・13日・14日・20日・21日・27日・28日（木）（金）21時まで

東京都写真美術館（恵比寿）

◆東京都現代美術館

コレクション展「MOTコレクション」8月7日・14日（金）21時まで

東京都現代美術館（清澄白河）

◆東京都渋谷公園通りギャラリー

「心の声をきく わたしを生きる術（すべ）」8月7日・14日・21日・28日（金）21時まで

東京都渋谷公園通りギャラリー（渋谷）