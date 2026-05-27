宮島「消えずの火」霊火堂全焼から1週間 出火原因は？ 広島・廿日市市
「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼した火事から、27日で1週間がたちました。まだ、出火原因の特定には至っていません。現場を取材しました。
■鷺山 研一郎 記者
「火事から1週間がたった現場です。霊火堂があった場所には、建物の基礎の部分しか残っていません。」
直後は焼けた木材などが多く残っていましたが、その後、連日ボランティアが駆けつけ、撤去を手伝ったということです。
1200年以上燃え続けていると言われる「消えずの火」も無事でした。
火事から1週間たった27日も、多くの観光客がこの場所を訪れていました。
■大阪からの観光客
「残念ですね。ちゃんと（霊火堂が）あるところを『消えずの火』を見てみたかった。」
住民からも早期の再建をのぞむ声が。
■地元住民
「あそこは今、外国人がずいぶん登っている。弥山の中でも主要な建物なので、はやく再建してもらいたい。」
霊火堂を管理する大聖院には、全国から多くの励ましの声が届いているといいます。しかし、再建には時間がかかる見通しです。
■大聖院 吉田 正裕 住職
「現在、（建物の）材料がなかなか入りにくいので、1年半～2年近くかかるかもしれない。なるべく早く進めてもらうようお願いしています。」
関係者によると『消えずの火』があった炉の横が、よく燃えていて火元の可能性があるということです。消防などが詳しい出火原因を調べています。
【2026年5月27日 放送】