「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼した火事から、27日で1週間がたちました。まだ、出火原因の特定には至っていません。現場を取材しました。



■鷺山 研一郎 記者

「火事から1週間がたった現場です。霊火堂があった場所には、建物の基礎の部分しか残っていません。」



直後は焼けた木材などが多く残っていましたが、その後、連日ボランティアが駆けつけ、撤去を手伝ったということです。





火事は5月20日、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂で発生。霊火堂と隣接する離れを全焼しましたが、ケガ人はいませんでした。1200年以上燃え続けていると言われる「消えずの火」も無事でした。火事から1週間たった27日も、多くの観光客がこの場所を訪れていました。■大阪からの観光客「残念ですね。ちゃんと（霊火堂が）あるところを『消えずの火』を見てみたかった。」住民からも早期の再建をのぞむ声が。■地元住民「あそこは今、外国人がずいぶん登っている。弥山の中でも主要な建物なので、はやく再建してもらいたい。」霊火堂を管理する大聖院には、全国から多くの励ましの声が届いているといいます。しかし、再建には時間がかかる見通しです。■大聖院 吉田 正裕 住職「現在、（建物の）材料がなかなか入りにくいので、1年半～2年近くかかるかもしれない。なるべく早く進めてもらうようお願いしています。」関係者によると『消えずの火』があった炉の横が、よく燃えていて火元の可能性があるということです。消防などが詳しい出火原因を調べています。【2026年5月27日 放送】