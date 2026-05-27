来年、小学校に入学する子どもたちがランドセルを選ぶ「ラン活」は今がピークです。鹿児島市の百貨店で1年で最も大きな規模のランドセルの受注会が27日から始まりました。



（仁田尾美菜キャスター）

「ピンクに水色、紫など色とりどりのランドセルが並んでいる。表面に刺繍のあるランドセルも。27日から年間で一番大きなランドセルのイベントが始まった」





鹿児島市の山形屋で始まったのは1年で最も大きな規模のランドセルの受注会、「ランフェス」です。大きなリボンや刺繍のデザインが施されたものなど約700点並びます。ランドセル商戦は今がピークで、売り場にはデザインや機能性を重視しながら選ぶ人の姿がありました。選んだ理由は・・・？（子ども）「犬が好き」ゴールデンウィークごろに訪れた際、犬の飾りに一目惚れし、27日購入を決めました。（保護者）「6年間使うものなので、娘が好きなものを選んでもらおうと思って選んだ」一方で保護者がある程度選択肢を絞ってランドセルを選ぶ家庭も。（保護者）「申し訳ないが、軽さが心配だったので、そこだけを重視して選んだ」会場には本体やヘリの色をオーダーメイドで選べるものや、マチが最大5センチまで伸びる大容量のモデルも。こちらはデザインが世界に一つしかないランドセル「ONLY ONE」。山形屋での出品は初めてです。（山形屋・リビング統括部・宮路裕一郎セールスマネージャー）「職人が一つずつ手作りでデザイン、カラー全てにおいて世界に1点しかない現品限りの商品」全てのデザインが現品限りで、個性を大切にしたい人のために導入を決めたそうです。（山形屋・リビング統括部・宮路裕一郎セールスマネージャー）「最大級の山形屋でできる品揃えをしてお客様に選ぶ楽しさを提供しようと考え始まった」山形屋のランフェスは5月31日まで行われます。