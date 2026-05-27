2026年5月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
話し方に注意。ズケズケ言うと周囲から敬遠される暗示が……。
集団行動が幸運のカギ。特に夜は大勢で楽しむと◎。
家族との会話に幸運が潜んでいそう。電話だけでもしてみて。
ぼんやりしがち。戸締まりや火の始末に十分注意すること。
不調日ながら、明るい色のおしゃれでツキを回復できそう。
頭が固くなると失敗しそう。臨機応変な態度を大切に。
嫌いな人にもいいところはあるはず。温かい心を持って。
あえて厳しい世界に足を踏み入れよう。多くの学びがあるはず。
ノリの軽さで周囲に愛される日。ジョークやおふざけも◎。
行ったことのない場所へ出掛けよう。新発見がいっぱい！
“笑う門には福が来る”運。不満を顔に出すと幸運が去っていくかも。
強気な言動が幸運を呼ぶ日。やったもの勝ちの心意気で。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
話し方に注意。ズケズケ言うと周囲から敬遠される暗示が……。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
集団行動が幸運のカギ。特に夜は大勢で楽しむと◎。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
家族との会話に幸運が潜んでいそう。電話だけでもしてみて。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ぼんやりしがち。戸締まりや火の始末に十分注意すること。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
不調日ながら、明るい色のおしゃれでツキを回復できそう。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
頭が固くなると失敗しそう。臨機応変な態度を大切に。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
嫌いな人にもいいところはあるはず。温かい心を持って。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
あえて厳しい世界に足を踏み入れよう。多くの学びがあるはず。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ノリの軽さで周囲に愛される日。ジョークやおふざけも◎。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
行ったことのない場所へ出掛けよう。新発見がいっぱい！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
“笑う門には福が来る”運。不満を顔に出すと幸運が去っていくかも。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
強気な言動が幸運を呼ぶ日。やったもの勝ちの心意気で。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)