能登半島地震から2026年7月で2年半となりますが、地域を支えてきた生業の再生が大きな局面を迎えています。

その灯を絶やさず、つなげていこうと模索する3つの地域の生業から、被災地・能登の未来を探りました。

老舗酒蔵は「地域の灯」

◇田中博史さん…「私、ここから自宅がクルマで3分位のところですが、その角を曲がるとき怖くて曲がれませんでしたもん。能登半島地震で、きっと潰れているだろうと躊躇したのを覚えている。そーっと見たら、建っとるーと思いましたもん」

田中博史さん70歳。石川県中能登町で100年以上続く老舗酒蔵「鳥屋酒造」の6代目です。

震災で建物は無事でしたが、酒米を蒸し上げる機械が壊れ、1000万円近い修理費は公的支援を受けられず、自ら対応するしかありませんでした。

蔵人6人とともに、銘酒「池月」の名を高めてきた田中さんですが、震災を機に、事業承継を考えるようになりました。

◇鳥屋酒造・田中博史社長…「私も年はいきますし、酒蔵がなくなると本当に町が灯が消えたように静かになると、皆さんおっしゃるので、できれば残したいと思い始めたのが、事業承継のきっかけです」

◇鳥屋酒造・田中博史社長…「これ、槽（ふね）と言いまして、この中に最初はもろみを積んでいくのですが、700本くらいに分けて」

もろみを酒と酒粕に分離する槽。これだけ大きな槽を使っているのは、酒どころ石川の中でも鳥屋酒造だけです。

また、仕込みの水の代わりに清酒を使う「貴醸酒」が、1年の熟成を経て2026年秋には販売されるなど、新たな挑戦も行っています。

事業継承へ「銘柄・流通・雇用」

◇鳥屋酒造・田中博史社長…「蔵を残すこともそうですが、池月という銘柄のブランドの維持、もう30年近く取引している小売店の限定流通の維持、酒蔵にしたら珍しく私ども平均年齢40代ですので、その従業員の維持」

すでに国内外から30近い事業承継の申し出があり、銀行のファンド活用も含め年度内には決断する予定です。

地域に愛される「町中華」

中橋政次さん73歳。石川県穴水町で人気の町中華「香林」を営んでいます。

金沢で修行したあと26歳のとき、ふるさとに戻り以来47年、鍋を振るい町の味を支えてきました。

◇香林・中橋政次さん…「私もだいぶ年がいったから、体力が限界にきとるもんで、誰か継いでくれる人がいないかと思って。いろんなところに声をかけて、今、募集しとるんですけど、なかなか見つかりません」

中華料理の世界に入ってあと3年で50年。中橋さんはそれを節目に身を引きたいと考えています。

「続けてほしいが、どこも跡継ぎが…」

◇常連客…「やっぱり香林丼が一番おいしい。全部うまいけど」

◇常連客…「もうちょっとがんばってほしいね。もう何十年の付き合いやから、ここのマスターとは」

◇常連客…「どういう仕事でも一緒やと思うよ。この人も事業しとった人やし、私も一緒や。だから若い人がいないから。こちらさんはサッシ屋さんで、私は壁屋。どこも跡継ぎがいない」

中橋さんは、区切りまでの3年間で事業承継ができるか模索を続けます。

ふるさとのため…「二刀流で」

波を穏やかな七尾西湾。日本海側最大規模のカキの漁場として知られています。

船を進めるのは柳橋大輝さん35歳。すっかりベテラン漁師のようにも見えますが、カキの養殖・販売の世界に飛び込んだのは、実は1年前のことでした。

漁を終え颯爽と現れたのは、カキの養殖を40年以上営んできた木村功さん85歳。

柳橋さんは母親のふるさと石川県七尾市で遠い親戚の木村さんが後継者不足に悩んでいると知り、事業を受け継ぐことを決断しました。

コンビニ・エリアマネージャーからの転身

柳橋さんは元々、大手コンビニチェーンのエリアマネージャー。

カキの養殖をしたことはなく、漁師として海に出るのも初めてでした。

「SNSを見まくって覚えたカキ養殖」

◇柳橋大輝さん…「ずっとやっていた人からできているとは到底言い難いのですが、それでも見よう見まねというところと、あとは今、YouTubeがあるので、ひたすら見まくって、SNSを見まくって先輩方のやつを見て覚えるという感じですね」

新しいカキの養殖に挑戦

そこで挑戦したのが新しいカキの養殖です。従来、カキは吊り下げられたロープで連なるように養殖されていて、手作業で付着物を取り除く作業が重労働でした。これを柳橋さんはカキを入れたバスケットを海に浮かべる方法に変えました。

◇柳橋大輝さん…「このバスケットに入れることで、天日干ししたり、ひっくり返して海に戻したり、あげたりすることで、付着物が付きづらいというところと、あとは貝柱が大きくなる」

さらに、養殖に使う稚貝も見直し、これまで冬しか取れなかった能登カキを年間を通して収穫できるようにして、「能登しずく牡蠣」という新たなブランドで売り出しました。

◇事業を柳橋さんに託した木村功さん…「自分たちがやっていたというか、習ったというか、そういうやり方とはまるっきり逆な方向なもんで、正直初めは、こんなのでできるのかなと思っていましたが、現地に行って、先進地でやっている人のを見たら、あ、これいけるなと思った」

もうひとつの顔は…

早朝に養殖作業を終えた柳橋さん、クルマを走らせること1時間半。

◇柳橋大輝さん…「はい、あすですね。了解、ちょっと探します」

今は何を？「今のは九州の会社がクルマが北陸に残っていて、荷物がついていないから探してっていう電話」

運送取次業も事業承継

荷物を運び終えたトラックの帰り道の積み荷を手配する運送取次業です。

柳橋さんは4年前、この運送取次業をしていた石川県内灘町の「よしだ商運」の経営を引き継ぎました。

まったくの異業種ながらコンビニ時代に培った情報力で売上を1.5倍まで伸ばしています。

カキ養殖と運送取次業、「事業承継の二刀流」

◇柳橋大輝さん…「大変という感覚はないというよりか、どちらかというとカキも成長していくし、事業も成長していくというのはすごく楽しいので、まずはこのカキは週2回ほどの作業で大丈夫なので、その作業が終わったら、内灘の事務所に戻って仕事をするという形ですね」

突き動かすもの…震災の爪痕

それは今もふるさと七尾市に残る能登半島地震の爪痕です。

「自分にもできることがある」

◇柳橋大輝さん…「やっぱり震災があって、今、それこそ加賀屋さんとか、旅館もどんどん潰れ、解体して前に進んでいく姿をみると、自分もできることがあって、雇用を生みながらということをすごく感じたので、これを変えながら、できることを」

カキも、日本酒も、町中華も、能登で受け継がれてきた大切な地域の生業。担い手の高齢化に加え、震災が人口の流出に拍車をかける中、こうした能登の食文化を絶やしてはいけない、そんな思いがますます強まっています。