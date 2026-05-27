ベイシアは、同社プライベートブランド（以下、PB）「Beisia Premium（ベイシアプレミアム）」の新商品として、5月27日から「あえるだけシリーズ」、「生でもおいしいぶっかけチーズ」を発売する。

「Beisia Premium」は、消費者の暮らしに寄り添う小売のプロ集団・ベイシアが「生活品の目利き」として自信を持って届ける、高品質と低価格を両立させた渾身のPB。同商品は、あえるだけ・かけるだけで手軽に味が決まり、和洋問わず幅広いメニューに活用できる。

近年、暑さが長引く“長い夏”の定着によって、食卓でも涼しさや簡便さが求められている。「あえるだけシリーズ」は、冷たいうどんにあえるだけでさっぱりと楽しめる設計で、夏に最適な一品として開発した。特にランチを中心に、手軽に自分の分だけ作れる個食ニーズの高まりにも対応している。

同社PBの冷凍うどんと組み合わせれば、1食100円前後で完成。使い切りタイプで、忙しい日でも、手軽に無駄なく1食が用意できる。また、長期休みの子どものランチにも、レンジ調理だけで簡単に用意できる。

さらに、社内モニターの75％以上が購入意欲を示しており、味と価格のバランスに高い評価を得ている。

夏は冷たい麺でさっぱりと、秋冬は温かい麺でも楽しめるため、季節を問わず活躍。うどんに限らず、そうめんやそば、パスタなど幅広い麺類にもよく合う。さらに、定番のトッピングに加えて、とろとろのスクランブルエッグやバター、刻み海苔などを乗せてもおいしく食べられる。



「釜玉うどんの素」

「釜玉うどんの素」は、本醸造しょうゆに、かつお節、さば節のだしと煮⼲しエキスを加えて旨みを感じるよう仕上げた。卵の黄身を混ぜると⼀層おいしく仕上がる。



「明太子うどんの素」

「明太子うどんの素」は、辛子明太子にしょうゆ、かつお節エキスとバターを加え、明太子のほどよい辛さとだしの風味を感じるよう仕上げた。牛乳・生クリームを加ええてアレンジしてもらうのもおすすめとのこと。



「柑橘おろしうどんの素」

「柑橘おろしうどんの素」は、大根おろしに、かつおだしの効いた醤油ベースのつゆ、すだち果汁、レモン果汁を加え、柑橘の爽やかな風味に仕上げた。



「生でもおいしいぶっかけチーズ」

「生でもおいしいぶっかけチーズ」は、チーズを用途別に使い分けるという当たり前を見直し、1つで完結できる“万能チーズ”。「冷蔵庫にチーズが増える」「用途に迷う」といった日常の不便さに着目し、これらの課題を解消できるよう、加熱でも生でも使える設計にした。



「生でもおいしいぶっかけチーズ」調理イメージ

細切りタイプにすることで余熱でも溶けやすく、調理の手間を軽減。さらにそのままでもおいしく食べられる品質に仕上げているため、サラダやおつまみとしても活用できる。また冷凍保存にも対応しており、使い切れずに余ってしまう心配もない。

開発担当者⼀番のおすすめはサラダ。生野菜にかけるだけで、さっぱりながらコクが出ておいしく、ドレッシングいらずでもおいしく食べられる。他にも、カレー、ホットドッグ、ハンバーグ、牛丼、ピザトーストまで和洋幅広く活用できる。

［小売価格］

あえるだけシリーズ：各171円

生でもおいしいぶっかけチーズ：646円

［発売日］5月27日（水）

ベイシア＝https://www.beisia.co.jp