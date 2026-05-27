リーガロイヤルホテル東京の「セラーバー」では、バーで味わう風物詩、アジアの風を感じるフローズンカクテル「マンゴー」と「ココナッツ」を、7月1日〜9月30日までの期間販売する。

毎年好評を得ている、バーで愉しむ夏の風物詩“大人のかき氷”を今年も用意した。今回は「オリエンタル・バカンス」をテーマに、アジアのリゾート地をイメージした2種類のフローズンカクテルをラインアップ。陽光を思わせるマンゴーの甘美な味わいと、ココナッツの余韻が静かに広がるかき氷カクテルは、ひとさじごとに南国の景色が広がるような、暑い夜にこそふさわしい涼やかな一杯になっている。

人混みや夏の暑さを忘れられる落ち着いた店内で、優美な涼の余韻とともに、ゆったりと過ごしてほしい考え。

「マンゴー」は、マンゴーリキュールとラムを合わせたなめらかなフローズンの下に、パッションフルーツの微炭酸ジュレを重ねた。マンゴーのとろける甘さに微炭酸ジュレのさっぱりとした味わいがアクセントを添える一杯になっている。

「ココナッツ」は、ココナッツリキュールとホワイトカカオリキュールのやさしい甘みが溶け合うフローズンに、パイナップルの微炭酸ジュレを合わせ、トロピカルな味わいの中に、爽やかな後味が広がる。

［開催概要］

開催店舗：セラーバー

販売期間：7月1日（水）〜9月30日（水）※定休日：日・月曜日 なお、9月20日、21日は営業する

時間：18:00〜23:00（L.O.料理 21:00、飲料 22:00）

価格：各3000円（税・サービス料込）

問い合わせ先：リーガロイヤルホテル東京「セラーバー」 TEL．03−5285−1121（代表）

リーガロイヤルホテル東京＝https://www.rihga.co.jp/tokyo