『有吉の壁』トランクの中には…まさかの大御所タレント 有吉も思わず「細っ！」
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』スペシャルが、27日に放送（後7：00）。壁芸人のコネをフル活用してゲストを招集する企画で、タイムマシーン3号が“大御所タレント”を助っ人に呼んだ。
【写真】『有吉の壁』に登場したまさかの大御所タレント
テスラの前のトランクに隠れていたのは、片岡鶴太郎。有吉弘行が「何やらせてんだよ！」とツッコミを入れると、タイムマシーン3号の2人は「どうしても『◯（まる）』がほしくて」とコメント。見事に◯を勝ち取った。
テスラのトランクに収まる鶴太郎の体型に、有吉も思わず「細っ！」とツッコミ。鶴太郎は、次のパートへと進む有吉に「有吉、もう行くのかよ！足つるかと思った」と呼びかけていた。
【写真】『有吉の壁』に登場したまさかの大御所タレント
テスラの前のトランクに隠れていたのは、片岡鶴太郎。有吉弘行が「何やらせてんだよ！」とツッコミを入れると、タイムマシーン3号の2人は「どうしても『◯（まる）』がほしくて」とコメント。見事に◯を勝ち取った。
テスラのトランクに収まる鶴太郎の体型に、有吉も思わず「細っ！」とツッコミ。鶴太郎は、次のパートへと進む有吉に「有吉、もう行くのかよ！足つるかと思った」と呼びかけていた。