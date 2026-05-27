アニエスベー×コンバース新作♡ヴィンテージ感漂う限定スニーカー
アニエスベーとコンバースが3度目となるコラボレーションを実現♡2026年5月27日（水）より、新作スニーカー「ALLSTARAGEDOX」が発売されます。クラシックな「ALLSTARAGED」をベースに、アニエスベーらしいシックな遊び心をプラス。ヴィンテージ感漂うデザインと洗練されたカラーリングで、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる注目の一足です♪
ディテールまで特別仕様♪
ALLSTARAGEDOX
価格：23,100円(税込)
サイズ：22.5cm～28cm、29cm、30cm（ユニセックス）
カラー：ネイビー、レッド
今回のコラボモデルは、コンバースのクラシックなシルエットを継承しながら、アニエスベーならではのエッセンスをプラス。
トウスプリングを低めに設定したクラシカルなラストや、コットン仕様のヒールテープなど、ヴィンテージ感を高めるディテールにも注目です。
さらに、「ALLSTARAGED」のインソールには、アニエスベーを象徴する12mmピッチのボーダーをプリント♡
デザイン性と履き心地を兼ね備えた特別な一足となっています。
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シックに映えるネイビーカラー
ネイビーモデルは、トウやフォクシングテープ、ヒールパッチをブラックで統一したモダンなデザインが魅力。
落ち着いたダークトーンがヴィンテージ感を引き立て、カジュアルになりすぎず洗練された印象に仕上がっています。
さりげない配色コントラストがスタイリングを引き締め、大人っぽく履きこなせるのもポイント♡
ブラックのスペアシューレースが付属し、その日の気分でアレンジも楽しめます。
レッドカラーで旬の足元に♡
深みのあるレッドカラーは、生成り色のソールとの組み合わせでオーセンティックな雰囲気に。
ヴィンテージテイストに自然となじみながら、コーディネートのアクセントとして存在感を放ちます。
また、トウ部分にはさりげなくアニエスベーのロゴを配置。左足ヒールテープにはロゴ織りピスネームをあしらい、細部までこだわりが詰まったデザインに仕上げています♡
ホワイトのスペアシューレース付きで、軽やかな印象も楽しめます。
大人のカジュアルに映える一足♡
ヴィンテージ感のあるクラシックなデザインに、アニエスベーらしい洗練されたエッセンスを加えた今回のコラボスニーカー。
シンプルながらも細部にこだわりが詰まっていて、デイリーコーデをぐっとおしゃれに見せてくれます♪
カジュアルにもモードにも合わせやすいので、この春夏のワードローブにぜひ取り入れてみてください♡