アニエスベー×コンバース新作♡ヴィンテージ感漂う限定スニーカー

アニエスベーとコンバースが3度目となるコラボレーションを実現♡2026年5月27日（水）より、新作スニーカー「ALLSTARAGEDOX」が発売されます。クラシックな「ALLSTARAGED」をベースに、アニエスベーらしいシックな遊び心をプラス。ヴィンテージ感漂うデザインと洗練されたカラーリングで、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる注目の一足です♪

ディテールまで特別仕様♪

ALLSTARAGEDOX

価格：23,100円(税込)

サイズ：22.5cm～28cm、29cm、30cm（ユニセックス）

カラー：ネイビー、レッド

今回のコラボモデルは、コンバースのクラシックなシルエットを継承しながら、アニエスベーならではのエッセンスをプラス。

トウスプリングを低めに設定したクラシカルなラストや、コットン仕様のヒールテープなど、ヴィンテージ感を高めるディテールにも注目です。

さらに、「ALLSTARAGED」のインソールには、アニエスベーを象徴する12mmピッチのボーダーをプリント♡

デザイン性と履き心地を兼ね備えた特別な一足となっています。

メロリックのランジェリーが可愛すぎる♡カクテル着想の新作4種をチェック

シックに映えるネイビーカラー

ネイビーモデルは、トウやフォクシングテープ、ヒールパッチをブラックで統一したモダンなデザインが魅力。

落ち着いたダークトーンがヴィンテージ感を引き立て、カジュアルになりすぎず洗練された印象に仕上がっています。

さりげない配色コントラストがスタイリングを引き締め、大人っぽく履きこなせるのもポイント♡

ブラックのスペアシューレースが付属し、その日の気分でアレンジも楽しめます。

レッドカラーで旬の足元に♡

深みのあるレッドカラーは、生成り色のソールとの組み合わせでオーセンティックな雰囲気に。

ヴィンテージテイストに自然となじみながら、コーディネートのアクセントとして存在感を放ちます。

また、トウ部分にはさりげなくアニエスベーのロゴを配置。左足ヒールテープにはロゴ織りピスネームをあしらい、細部までこだわりが詰まったデザインに仕上げています♡

ホワイトのスペアシューレース付きで、軽やかな印象も楽しめます。

大人のカジュアルに映える一足♡

ヴィンテージ感のあるクラシックなデザインに、アニエスベーらしい洗練されたエッセンスを加えた今回のコラボスニーカー。

シンプルながらも細部にこだわりが詰まっていて、デイリーコーデをぐっとおしゃれに見せてくれます♪

カジュアルにもモードにも合わせやすいので、この春夏のワードローブにぜひ取り入れてみてください♡