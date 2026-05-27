日ごろのストレス解消に、非日常を味わうのも楽しみのひとつではないでしょうか。漫画家・カマタミワさんの作品『非日常活はじめました。』の抜粋エピソード『半径100km以内でダーツの旅をやってみた話』では、運任せの小旅行の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約4900のいいねが寄せられました。



【漫画】『半径100km以内でダーツの旅をやってみた話』（全編を読む）

作者は以前、『非日常活』として「純喫茶のガチャガチャを回して出たメニューを実際に食べる」ことをやりました。それを知った作者の担当編集者たちは「行き先を運に任せる」ことをやってみたいと思い、カマタさんが企画した『半径100kmダーツの旅』へともに行くことにします。



編集者のひとりが用意してくれた現在地（東京都千代田区）から100kmを拡大した地図には、なんと富士山も含まれています。もし富士山に矢が当たったら、普段着でいきなり登山することになることを考えると、作者は恐怖を感じるのでした。



意を決した作者は、ダーツの矢代わりのペンを地図に投げます。するとペンは八王子市の滝山城跡周辺に当たったことから、さっそく一行はそこに何があるか分からないまま八王子駅へと向かいました。



バスを乗り継いで、戦国時代の名城だったという滝山城跡入口に到着すると、ボランティアで案内をしているという男性に声をかけられ、歴史や見どころなどの説明を受けました。作者は思わず「いきなりチュートリアルキャラみたいな人が現れたな…」とRPGのような展開に驚きます。



細くて急な山道を進んでいく一行。人がほとんどいない竹林や美しい木漏れ日に、思わず作者はさっきまでオフィス街にいたと思えない非日常を感じます。



その後一行は山道を進み、ボランティアの男性におすすめされた二の丸に到着しました。作者が「ちょっと怖いくらい深い」と思うほどのお掘が張り巡らされ、そしてその隅にはなぜか野ざらしでデスクワゴンが佇んでいます。恐る恐るワゴンのなかを見てみると、そこにはスタンプラリーのスタンプが入っており、作者は「なんでオフィス家具に入れたよ」と心の中でツッコミを入れるのでした。



二の丸を楽しんだ一行は、ついに本丸へと到着します。作者は本丸の神社の屋根がやけに新しいと考えていると、屋根の銅板が盗まれたから新しいのに張り替えたらしいと、またもやRPGのような情報をくれる親切な男性が現れました。



下山後、一行は東京唯一の道の駅である八王子滝山に立ち寄り、八王子特産のたまねぎがたっぷり乗ったラーメンを味わいます。最後に八王子市内の牧場のミルクアイスをいただき、おみやげをたくさん持ち帰りました。



読者からは「楽しそう！やってみたい！」「都内にこんなとこがあるなんて知らなかった」などの声が寄せられています。そこで、作者のカマタミワさんに話を聞きました。



八王子産の里芋はほくほくでおいしい！

―同作のなかで、とくに印象的だった出来事を教えてください



滝山城跡のお堀の迫力…と言いたいところですが、突然出てきたデスクワゴンに全部持って行かれました（笑）



後は、立ち止まる度に解説してくださる親切な方が現れたことも。



―八王子の特産品を色々買い込んでいましたが、とくに美味しかったものはありましたか？



全部美味しかったですが、特に里芋はほくほくで美味しかったです。八王子産の果物を使った手作りジャムも、また買いたいと思いました。



―序盤に『純喫茶のガチャガチャを回して出たメニューを食べる』というものがご紹介されていましたが、ほかにも非日常を味わう活動をされているのでしょうか？



私は10年程前から、日常の中で非日常的な体験をする活動、「非日常活」をしています。



ダーツの旅や、純喫茶のガチャガチャを回して出たメニューを食べに行く他にも、わざと終電を逃してみたり、知らない駅で降りて知らない街を歩き回ってみたり、ノリで終点まで乗ってみたりしています。



今までの非日常活をまとめた本『非日常活はじめました。』が発売中です。読んでいただけたら嬉しいです。



（海川 まこと／漫画収集家）