トヨタ「ノア」の最新モデルが登場

2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルが公開されました。快適性や使い勝手を高めた内容が注目され、発表直後からユーザーの間で反響が広がっています。

ノアは2001年、姉妹車ヴォクシーとともに登場したミドルサイズミニバンです。スライドドアの扱いやすさや広い室内空間など、ミニバンらしい利便性を丁寧に磨き上げてきました。

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現行4代目は2022年に発売され、「快適・便利・安心」を軸に開発されています。TNGA（GA-C）プラットフォームを採用し、歴代が積み重ねてきたパッケージングの良さをさらに進化させました。

デザインは「堂々・モダン・上質」と「王道・アグレッシブ」をテーマにまとめられています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベース2850mmで、7〜8人乗りを設定。

室内空間を最大限に確保しつつ、力強いハコらしさを感じさせる外観が特徴です。フロントは面構成を活かしたグリルやシャープなランプにより、落ち着いた上質感を持たせています。

インテリアはスリムなフロントピラーや水平基調のインパネで見晴らしが良く、ルーフまわりの機能配置も視界性と使いやすさに寄与しています。

パワートレインは2リッターガソリンと1.8リッターハイブリッドの2種類を設定し、2WD／4WDを選べる構成でした。

こうしたノアに、今回の一部改良が加わりました。最大の変更点は、ガソリン車を廃止し、ハイブリッド専用モデルへ切り替えたことです。あわせてエアロ仕様の新グレード「S-X」が追加され、選択肢が整理されました。

エクステリアではプロジェクター式LEDヘッドランプを採用し、フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディ同色へ変更。全体の一体感を高めています。

ボディカラーにはニュートラルブラックとアーバンロックの2色が新たに加わりました。

インテリアはシフトノブやウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（S-X除く）。

最上級S-Zではメーターフードやインパネへのステッチ追加、シート表皮やドアトリムの意匠変更など、質感を丁寧に引き上げています。

パワートレイン自体の変更はありませんが、E-Four車には「SNOW EXTRAモード」を追加。ショックアブソーバーの減衰力最適化による乗り心地の改善や、防音材配置の見直しによる静粛性向上も図られています。

装備面ではメーター液晶の大型化や前後方ドライブレコーダーの追加設定、S-Gへのワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア標準化など、日常で実感しやすい使い勝手の強化が進んでいます。

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ユーザーからは、デザインについて「フロントの一体感が増してカッコよくなった」「ちょうどいい迫力が出た」といった声が寄せられ、新色に対しても「思った以上に良い」という反応が見られます。

なお、価格（税込）はS-X（2WD／7・8人乗り）が326万1500円から、最上級S-Z（E-Four／7人乗り）が430万9800円までとなっています。