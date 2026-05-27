星街すいせいとサウンドプロデューサー TAKU INOUEによる音楽プロジェクト Midnight Grand Orchestraが、2年8カ月ぶりとなる新作EP『Travelogue I』を8月19日にリリースする。

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本作は通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売され、収録曲は全4曲。初回生産限定盤のDISC2にはオリジナルサウンドトラック全6曲が収録される。詳細は後日発表予定。6月14日23時59分までに対象商品を予約すると、早期予約特典として“A5サイズ ホログラムシート”が付与される。

あわせて、リリースを記念したTOY’S STORE限定グッズの発売も決定。『Travelogue I』両形態とのセット商品をはじめ、ジャケットアートワークをモチーフにした限定Tシャツやメタルキーホルダーなど、多彩なアイテムが本日より販売開始となる。

また、本発表にあわせて新アーティスト写真も公開。これまでイラストを中心に展開してきたビジュアルイメージから一転、今回はTAKU INOUE本人の実写と星街すいせいの3Dビジュアルを融合させた一枚に仕上がっている。

さらに2027年2月には、千葉 幕張メッセ 国際展示場4～6ホールにて、Midnight Grand Orchestraの新章を告げる大規模ライブ『2nd LIVE「Project: Allegro」』の開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）