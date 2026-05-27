毎年１１月にメキシコで開かれるオフロードレース「ＢＡＪＡ１０００」に５年連続で参戦する「チームジャオス」の壮行会が群馬県高崎市で行われました。

チームジャオスは、榛東村のパーツメーカー・ジャオスを中心に群馬トヨタグループなどでつくるラリーチームです。

コースの大半が砂漠で、約１６００キロをノンストップで走る世界一過酷なオフロードレース「ＢＡＪＡ１０００」。チームは去年初めて、環境負荷の少ないハイブリッド車で挑み、クラス２位で完走という快挙を成し遂げました。そして、今年もハイブリッド車で参戦し、悲願の優勝を目指します。

過酷なレースに出場するチームを応援しようと高崎市内で２６日に壮行会が開かれました。チームのアドバイザーで群馬トヨタ自動車の横田衛社長は、「群馬から世界で成功する、ひとつの道筋を作れたら」とあいさつしました。

壮行会には、チームで監督を務めるジャオスの赤星大二郎代表を始め、ドライバーやエンジニアも出席し、トークセッションが行われました。チームのメンバーらは、去年の大会を振り返り、「１１月に向け準備をしっかり進めたい」などと意気込みを語りました。壮行会には県内外の企業から約１００人が集まり、世界に挑むチームにエールを送っていました。