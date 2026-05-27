土日は天気回復し各地ムシ暑くなりそう、来週は？【これからの天気(5月27日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
28日(木)は、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月28日(木)の天気
・上越地方
次第に雲が厚くなり、早いところでは夕方から雨雲がかかるでしょう。
夜は各地で雨となり、雨脚が強まるところもありそうです。
・中越地方
夜は断続的に雨の降り方が強まるでしょう。
山沿いを中心に真夏日になり、非常にムシ暑くなりそうです。
熱中症に一層の注意をしてください。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは晴れ間があり、所々で真夏日になりそうです。
ただ、天気は下り坂で、夕方以降は次第に雨の範囲が広がるでしょう。
夜は本降りの雨となりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡市では、昼ごろから雨が降り出すところがあるでしょう。
下越もお帰りの時間帯には広く雨となり、夜は各地で雨脚が強まりそうです。
ただ、山沿いでは広く真夏日になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は日の差すところもありますが、夕方以降は断続的に雨の降り方が強まるでしょう。
最高気温は27℃前後まで上がるところが多く、不快な暑さになりそうです。
◆風と波
沿岸部では、少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、各海域で0.5mの予想です。
◆週間予報
29日(金)は午前を中心に雨が降り、山沿いを中心に雨脚が強まるところがあるでしょう。
土日は天気が回復し、各地でムシ暑くなりそうです。
その後も、来週の前半は晴れて暑い日が続くでしょう。
28日(木)夜は、広く雨脚が強まりそうです。お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。
28日(木)は、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月28日(木)の天気
・上越地方
次第に雲が厚くなり、早いところでは夕方から雨雲がかかるでしょう。
夜は各地で雨となり、雨脚が強まるところもありそうです。
・中越地方
夜は断続的に雨の降り方が強まるでしょう。
山沿いを中心に真夏日になり、非常にムシ暑くなりそうです。
熱中症に一層の注意をしてください。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは晴れ間があり、所々で真夏日になりそうです。
ただ、天気は下り坂で、夕方以降は次第に雨の範囲が広がるでしょう。
夜は本降りの雨となりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡市では、昼ごろから雨が降り出すところがあるでしょう。
下越もお帰りの時間帯には広く雨となり、夜は各地で雨脚が強まりそうです。
ただ、山沿いでは広く真夏日になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は日の差すところもありますが、夕方以降は断続的に雨の降り方が強まるでしょう。
最高気温は27℃前後まで上がるところが多く、不快な暑さになりそうです。
◆風と波
沿岸部では、少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、各海域で0.5mの予想です。
◆週間予報
29日(金)は午前を中心に雨が降り、山沿いを中心に雨脚が強まるところがあるでしょう。
土日は天気が回復し、各地でムシ暑くなりそうです。
その後も、来週の前半は晴れて暑い日が続くでしょう。
28日(木)夜は、広く雨脚が強まりそうです。お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。