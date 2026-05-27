長年にわたり交通安全活動に貢献したとして、広島市に住む男性に感謝状が贈られました。ユニークな活動に込めた思いとは。



■松本 則正 さん

「ありがとうございます。」



27日、広島南警察署で感謝状を受け取ったのは、広島市南区に住む松本則正さん（82）です。長年にわたり、ユニークな方法で交通安全を訴えてきた活動がたたえられました。

ユニークな方法というのが、このサルのイラスト看板。そこには、ある秘密が。





■電話する松本 則正 さん「おはようございます。情報ステーションルート2の松本です。昨日は、発生ゼロでした？」前日の交通事故の死者数によって、サルの表情が変わります。■松本 則正 さん「今日は広島県内で、交通死亡事故がゼロでした。だから笑いに変わりました。1人でも2人でも亡くなったら、泣き顔になります。高齢者あるいは未成年者が亡くなったら、怒り顔に変わります。」看板の重さは約10キロ。松本さんは平日の朝、毎日一人で入れ替え作業をしていて、サル年の2004年から続けてきました。■松本 則正 さん「これを見たことによって、みなさんが気を付けようと思われれば、それだけでいいんじゃないかと思いましてね。」広島県内の死亡事故件数は去年、過去最少の58人でした。事故が“サル（去る）”ように、松本さんの交通事故ゼロを願う活動は、今後も続きます。【2026年5月27日 放送】