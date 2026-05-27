犯行の様子をカメラがとらえていました。



北海道釧路市の飲食店でショルダーバッグなどを盗んだとして、４３歳の女が逮捕されました。



女は「間違えて持ち出した」などと容疑を否認しています。



釧路市にある飲食店の防犯カメラの映像です。



画面右側のイスにショルダーバッグが置かれているのが確認できます。



すると、赤いドレスを着た従業員の女がそのバッグにコートをかけました。





高級ブランド品だというこのバッグ。実は、女のものではありません。次に女は、コートの隣に自分のバッグを置きます。店の片付けも終わり、女は同僚と店から出ようとしたその時ー自分のバッグとともにコートにくるんだものを持ち出したように見えます。退店後、ショルダーバッグが置かれていた場所を見ると、そこには何もありませんでした。窃盗の疑いで逮捕されたのは、釧路市に住むダンス講師の女・４３歳です。女は５月４日午前１時すぎ、釧路市内の飲食店で、アルバイト従業員の女性から名刺入れの入ったショルダーバッグ、時価およそ７万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、女はヘルプスタッフとしてこの飲食店に不定期で勤務していたということです。（被害にあった女性）「『間違えて持って帰っていますよ、カバン』と言っても、とぼける感じだったので。こういうことする人だと思わなかった。ただただ悲しいです」調べに対し、女は「バッグなどを間違えて持ち出したが、盗んだ認識はない」と容疑を否認しています。警察が事件の経緯などを詳しく調べています。