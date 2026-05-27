声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

5月23日のゲストはASCAさん！

ニューシングル『Cusp』について伺いました。

『Cusp』はTVアニメ「黒猫と魔女の教室」オープニング主題歌。まずはタイトルに込めた意味を教えてもらいました。「西洋占星術、ホロスコープの用語で星座と星座の間の境界線のことを指してるんです。物語の中でも星座ってキーワードになってるんですね。誰もが自分の生まれた年の星座を持ってるじゃないですか。私は9月生まれで乙女座なんですけど、生まれた時に近くにある星がまだたくさんあって、影響を受けるらしいんですよ。乙女座なので、几帳面だったり完璧主義という一面がありつつも、乙女座の前にある獅子座って自信家だったりリーダー気質という、ちょっと相反するような要素も誰しも人間持ってる。若い時は自分自身、その矛盾に苦しんでたんですけど、そういうのも全部ひっくるめて、1人の人間ということを肯定できたらいいなと思って『Cusp』というタイトルになっております」

楽曲を初めて聴いた時の印象は「前作の『Giver』という曲は、難解な、偏差値の高いような楽曲だったんですね。そこと対比した時に、1つの音の玉が長いので、ASCAの声をちゃんと聞いてもらえるなって思ったんです。音の玉が長くなるってことは、並べる言葉が少なくなる、文字数が少なくなるので、よりメッセージを研ぎ澄ませて、シンプルなものになる。キャリアの中で喉を壊したり、活動も止まってしまった時期もあったんですけど、今どんどん活動が楽しくなってきて、また自分の声を信じられるようになってきたところで、改めてちゃんと自分の声を聞いてもらえる曲ができるなっていう、そういう捉え方でした」

レコーディング前にどんな準備をしているか聞いたところ、かなり入念に取り組んでいることが分かりました。「まずレコーディングの前にプリプロっていう作業があって、本番前の練習じゃないけど、レコーディングブースに入って骨組みを作るっていうか、肉付けしていく作業をするんですよ。その時にどういうイメージを浮かばせるかっていうのを考えたり、技術的な面で、例えばここはクレッシェンドしてとか、この辺りで息を吸おうとか、細々とした技術的なところをがっちり組んで。あとはひたすら音楽、デモを聞いていく中で、どんな映像が自分の中に浮かんでくるかなっていう、そういうやり方でしたね」

『Cusp』のジャケットやアートワークは、作品世界とリンクした、これまでのASCAさんのイメージを一変させるビジュアルに仕上がっています。「今までのASCAって、クールさだったりストイックな見せ方をしてきたんですけど、ここで1度、しっかりアニメと一緒に、ちゃんとASCAが歌ってるんだよっていうことを表現したかったっていうのがあって。あと、可愛いって言われたくなかったんですよ、私ずっと。可愛いなんて言わないでって思ってた部分があって。ただ、年齢を重ねてきた時に、“可愛くて何が悪いんだ”と。可愛いものは可愛いし、1回振り切ってみたいな、飛び出してみたいなという気持ちで、今回は“可愛いASCA”でやらせていただいております」

ASCAさんが作詞したカップリング曲『パキラ』の話も伺いました。「これまで私が作詞してきた曲って、最終的にどれだけ悲しかったとしても一筋光を指すような、希望があるようなものを書いてきたんですけど、生きていくと消化できない気持ちとか経験ってあるなと思って。テーマは、自分が一生懸命注いでた愛っていうものを受け取ってもらえなかった時の絶望を書いてるんですよ。いまだに心残りがあったり、消化するのに時間かかったことだったので、そういう時もあるよねっていう、そこに1番寄り添えたらいいなっていう気持ちで、初めてASCAとしては“解決しない”っていうのを描かせてもらいました」

見た目も雰囲気もガラリと変わったASCAさん。ニューシングル『Cusp』はASCAさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「私自身、たくさん音楽に助けられてきて、自分もそういうことをやっていきたい、還元していきたいって気持ちがありますし、今回の『Cusp』に関しては、まさに自分自身も鼓舞しながら、日々生きるみなさんも応援できるような、“私とあなたの応援歌”っていう風に思いながら作っていただいた曲になってます」