ニセの逮捕状を個人宅に送りつける詐欺の手口が、石川県内でも相次いでいます。実際にニセの逮捕状が届いたという石川県内の女性が27日、テレビ金沢の取材に応じました。その手口とは…



被害女性：

「警察にしては荒いこと言うなと、警察だと信じ込んでいるから誰にも相談しなかった」



今回、テレビ金沢の取材に答えた石川県内に住む80代の女性。



その手口は、自宅に掛かってきた電話で警察官を名乗る男でした。

「暴力団の男を逮捕したところ、あなたに400万円を渡したと供述している。この事件は秘密保持事件で家族や第三者に話してはいけない」



後日、自宅の郵便受けを見ると、突然の逮捕状が…



被害女性：

「郵便で(逮捕状が)送られてきて、これもちょっとおかしいなと思ってね」



その後もこうしたやりとりを続けるうちに大金を請求されたため、女性は怪しいと思ったため110番通報しました。何とか被害を防げたといいます。



被害女性：

「怪しいとはちょっと思ったんですけど、どういうふうにして断っていいか分からないもので」



今回、石川県警がテレビ金沢の取材に対し、ニセ逮捕状を開示してくれました。

石川県警 匿名 流動型犯罪グループ対策室・田中 辰之 室長：

「これが被害者のところに届いたニセ逮捕状になります」



逮捕状には、東京中央警察署と記載してありますが…



石川県警 匿名 流動型犯罪グループ対策室・田中 辰之 室長：

「こういう警察署は実際にない警察署の名前になりますし、あと、使われている漢字の中もですね、日本では使われていないようなものも」



石川県警によりますと、ニセ逮捕状の被害は県内では6件、確認されているということです。



こういった手口は最近、警察官を装う「ニセ警察詐欺」の1つとなっています。

こうした手口は全国で多発しており、その被害年代は20代から30代の若者が約4割を占めるなど、幅広い年代で被害にあっています。



石川県警 匿名 流動型犯罪グループ対策室・田中 辰之 室長：

「自分は被害に遭わないだろうって思っている方がやっぱりいらっしゃって、その中でも自分に連絡がきて、あれっ、もしかして本当の警察なのかとか、本当に例えば架空請求であれば本当に未払いがあるのだろうかとか、そんなことをいろいろ考えて、いつの間にか被害に遭ってしまうのかなというふうに思います」



他人事ではないニセ警察詐欺、郵便で逮捕状が送れられてくることはあるのでしょうか？



石川県警 匿名 流動型犯罪グループ対策室・田中 辰之 室長：

「絶対ないです。それは絶対にありませんので、もう届いた時点で、これは詐欺だというふうに考えていただいて結構です」

石川県警では、逮捕状が送られてきたときは1人で考えず、最寄りの警察署や交番にすぐに相談してほしいとのことです。