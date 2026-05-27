寺島進、愛車の日産プレジデント公開「渋くてかっこいい」「センス抜群」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の寺島進が27日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳大御所俳優「渋くてかっこいい」愛車の最高級セダン
寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！逢いたかったぞ」とつづり、愛車が修理から返ってきたことを報告。投稿された写真には、最高級セダンとして知られる日産のプレジデントが映っており、美しいホワイトのボディの愛車を披露した。
この投稿に、ファンからは「渋くてかっこいい」「センス抜群」「かっこよすぎる」「大事に手入れしてるの伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】62歳大御所俳優「渋くてかっこいい」愛車の最高級セダン
◆寺島進、愛車披露
寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！逢いたかったぞ」とつづり、愛車が修理から返ってきたことを報告。投稿された写真には、最高級セダンとして知られる日産のプレジデントが映っており、美しいホワイトのボディの愛車を披露した。
◆寺島進の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「渋くてかっこいい」「センス抜群」「かっこよすぎる」「大事に手入れしてるの伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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