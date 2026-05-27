ドル円１５９．３５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は159.35近辺、ユーロドルは1.1645近辺で推移している。ドル円は東京午前の159.18付近を安値に上昇、ロンドン序盤には159.44付近まで高値を伸ばした。4月30日以来のドル高・円安水準となっている。この日は政府・日銀による5兆円規模の実弾介入が観測され、160円台後半から155円台まで急落する動きを示していた。市場では再び介入危険水準に入ってきているとの意識もありそうだ。ただ、現時点では急激な値動きはみられていない。



ユーロドルはじり高の流れ。東京早朝の1.1625付近を安値に買われ、ロンドン朝方には1.1649付近に本日の高値を伸ばした。その後も調整は浅く、1.1640台での高止まりとなっている。



ユーロ円はドル円とユーロドル双方の値動きを受けて堅調に推移している。東京早朝の185.20付近を安値に185.40付近までのレンジで揉み合ったあと、東京午後以降は買いが優勢になっている。ロンドン序盤には高値を185.71付近に更新し、その後も高止まりしている。



USD/JPY 159.34 EUR/USD 1.1645 EUR/JPY 185.55

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