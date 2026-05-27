26日夜、飯田警察署に鉄パイプを持った少年など2人が押し入り、ガラス窓などを壊しました。その場にいた警察官が拳銃を構えて警告し、2人を現行犯逮捕しました。



玄関のガラスが割られ、一部がシートで覆われていた27日朝の飯田警察署。



建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、自称、飯田市に住む17歳の会社員の少年と、小諸市に住む自称、無職の18歳の男です。2人は、26日午後8時すぎ、飯田警察署に長さ1メートルほどの鉄パイプを持って押し入り、正面玄関や当直室のガラス窓を壊しました。署内にある当直室のガラス窓は幅約10メートルにわたって壊れたということです。



警察官が2人に鉄パイプを手放すよう指示しましたが応じなかったため、拳銃を構えて再度、警告したところ、応じたということです。



警察は2人をその場で取り押さえて、現行犯逮捕しました。飛び散ったガラスで警察官5人と逮捕された自称、17歳の少年が顔や手などに軽いけがをしました。



2人は容疑を認めていて、警察が動機や関係性などを詳しく調べています。