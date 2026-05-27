【え、これ作れるの？】「余った副菜」で作れる意外な絶品おかず

ちょっとだけ残ってしまった副菜…捨てるのはもったいないけれど、そのまま出すのも気が引けますよね。そんな「微妙な余りもの」が、ひと手間で驚くほどおいしいもう一品に変わるレシピを、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に教えていただきました。



「これどうしよう…」と思った一皿があれば、ぜひ試してみてくださいね！

▼お刺身がリッチなキッシュに！「サーモンココットキッシュ」

昨夜の刺し身の盛り合わせで余ったサーモン、どうしていますか？実は、卵液と合わせてオーブンで焼くだけで、本格的なキッシュに変身するんです。ふわっとした食感の中にサーモンのうまみが広がって、余り物とは思えない仕上がりに。

▼卵豆腐が茶碗蒸しに！「レンジで茶碗蒸し風」

ひとつだけ余ってしまった卵豆腐、だし汁と具材を加えてレンジで温めるだけで、するりとなめらかな茶碗蒸し風のおかずになります。火を使わないので、忙しい夜でもすぐに作れるのが助かります。

▼惣菜のひじき煮が卵焼きにマッチ！「ひじき煮で卵焼き」

お弁当や夕食で少し余ったひじき煮を、卵焼きの具に活用するアイデアです。ひじきの甘辛な味つけが卵と合わさって、箸休めにもお弁当にも使えるやさしい味わいに。ひじき煮の味つけをそのまま活かせるので、調味料を足す手間もほとんどかかりません。





「余りもの」と思っていたものが、こんなにおいしいもう一品に変わるなんて、やってみるまで気づかなかった方も多いのでは。今夜から、冷蔵庫の中をもう一度見渡してみてください。きっと、明日の食卓が少し豊かになるヒントが見つかるはずです。

今回のレシピを教えてくれたのは、クックパッドアンバサダーのみなさんです。ほかにもたくさんのアイデアレシピを投稿されているので、ぜひ参考にしてみてください。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチン







