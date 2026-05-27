木曜日は全国的に曇りや雨となるでしょう。午後は北日本や北陸で本降りになる所が多そうです。また、水曜日に発生した台風6号は今後、発達しながら北上し、日曜日以降は沖縄の南を進む見通しです。

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【全国的に曇りや雨】

木曜日は全国的に曇りや雨となりそうです。西日本から北日本は午前中から所々で雨が降るでしょう。念のため雨具を持っておくと安心です。午後からは北日本で雨の範囲が広がり、夕方以降は北日本や北陸で本降りとなる所が多い見込みです。夜は雨脚の強まる所もあり、おかえりの時間帯は北日本や北陸の各地で傘が必須になりそうです。

【広範囲でジメジメ・ムシムシ】

最高気温は東北や北海道の一部では20℃前後で、少しひんやりする所もありますが、広い範囲で24℃から28℃くらいまで上がり、ジメジメ・ムシムシ感じられる所が多そうです。沖縄と九州・東北・北陸では30℃以上の真夏日となる所もある見込みです。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路:16℃

青森 :20℃ 盛岡:25℃

仙台 :23℃ 新潟:25℃

長野 :29℃ 金沢:26℃

名古屋:26℃ 東京:26℃

大阪 :28℃ 岡山:27℃

広島 :26℃ 松江:26℃

高知 :28℃ 福岡:26℃

鹿児島:29℃ 那覇:29℃

【台風6号 今後は発達しながら北上】

水曜日に発生した台風6号は、今後は発達しながら北上し、日曜日以降は沖縄の南を進む見通しです。その後の進路はまだ定まっていませんが、沖縄以外の各地も最新の台風情報を気にとめとくようにしてください。