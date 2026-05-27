FIBA U18アジア杯東アジア予選に臨む男子日本代表12名が決定…福大大濠から白谷ら最多5名選出
5月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から福岡県福岡市にて開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に出場する男子U18日本代表選手12名を発表した。
同大会は、2026年8月にインド・アーメダバードで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」の出場権をかけた東アジア地区予選。中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、日本、韓国の5チームが出場し、1回戦総当たりのリーグ戦で上位4チームにアジアカップ本大会への出場権が与えられる。
今年2月に就任した片峯聡太ヘッドコーチ（福岡大学附属大濠高校）の下で初の公式大会に臨むU18男子日本代表。5月中旬に同県で実施された強化合宿の参加メンバーなどを中心に、精鋭12名が選出された。
ロスターには、白谷柱誠ジャックや櫻井照大など、指揮官が率いる福岡大学附属大濠から最多となる5名が名を連ねたほか、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングス U18）や磯田陸斗（横浜ビー・コルセアーズ U18）といったBリーグユース所属選手もメンバー入り。さらに、アメリカの高校でプレーする越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）が加わり、平均身長188.1センチ、平均年齢16.8歳の陣容で世界へとつながる戦いに挑む。
日本は6月3日にホンコン・チャイナとの初戦を迎え、4日に韓国、6日にチャイニーズ・タイペイ、7日に中国と対戦する。
発表された「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に出場する日本代表メンバー12名、および試合日程は以下のとおり。
男子■U18日本代表「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」出場メンバー
＜選手＞
#4 宮里俊佑（PG／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングス U18）
#5 山元珠來（C／199センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）
#6 久我祐仁（SG／186センチ／16歳／福岡第一高校）
#7 櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）
#8 越圭司（PG／163センチ／17歳／Concordia Lutheran School of Omaha）
#9 音山繋太（SF／196センチ／18歳／中部大学第一高校）
#10 マクミランアレックス（PF／198センチ／18歳／沖縄県立沖縄水産高校）
#13 本田蕗以（SF／189センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）
#15 白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）
#16 中村文哉（SF／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）
#17 磯田陸斗（PF／197センチ／15歳／横浜ビー・コルセアーズ U18）
#18 佐藤翔真（PG／186センチ／17歳／黒沢尻工業高校）
※平均：188.1センチ、16.8歳
＜スタッフ＞
チームリーダー：井手口孝 (福岡第一高等学校)
ヘッドコーチ：片峯聡太 (福岡大学附属大濠高等学校)
アシスタントコーチ：冨山晋司 (公益財団法人日本バスケットボール協会)
アシスタントコーチ：水越悠太 (桜丘高等学校)
スキルコーチ：丸田健司 (KAGO CLUB)
アナライジングスタッフ：渡邊敬太 (日本バスケットボール協会)
アスレティックトレーナー：高橋基樹 (専修大学)
アスレティックトレーナー：竹上綾香 (立教大学)
チームドクター：村上友基 (東京大学整形外科)
チームマネージャー：髙木歩幸 (日本バスケットボール協会)
※所属・年齢は2026年5月27日現在
■試合日程
▼6月2日（火）
11時00分 チャイニーズ・タイペイ vs 中国
15時00分 ホンコン・チャイナ vs 韓国
▼6月3日（水）
11時00分 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
15時00分 日本 vs ホンコン・チャイナ
▼6月4日（木）
11時00分 ホンコン・チャイナ vs 中国
15時00分 韓国 vs 日本
▼6月5日（金）
休息日
▼6月6日（土）
10時00分 韓国 vs 中国
14時00分 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
▼6月7日（日）
10時00分 チャイニーズ・タイペイ vs ホンコン・チャイナ
14時00分 中国 vs 日本
■大会概要
【大会名】 FIBA U18 アジアカップ2026 東アジア地区予選
【大会期間】 2026年6月2日 (火) ～ 7日 (日)
【会場】 福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館（〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町22ー1）
■大会概要
【大会名】 FIBA U18 アジアカップ2026
【大会期間】 2026年8月13日 (木) ～ 23日 (日)
【開催地】 インド ・ アーメダバード
【動画】白谷柱誠ジャックがBリーグデビュー&B2最年少得点記録を更新