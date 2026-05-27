【5月27日の契約情報】元日本代表が移籍・残留・FAリスト公示と続々去就発表…“ドラフト外”からのプレミア挑戦も

5月27日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。

横浜ビー・コルセアーズは名古屋ダイヤモンドドルフィンズから実力2名を獲得。元日本代表の佐藤卓磨と帰化選手のビッグマンであるカイル・リチャードソンが、新たに“海賊”の一員となった。

同じく元日本代表で去就を発表したのが、サンロッカーズ渋谷の田中大貴とベルテックス静岡の橋本竜馬、そしてさいたまブロンコスの松井啓十郎だ。田中と橋本は所属チームと契約継続を果たしたが、松井は契約満了により退団し、自由交渉選手リストに公示されている。40歳のベテランシューティングガードの今後の動向に注目が集まる。

また、注目を集めたのは、ドラフト指名から漏れながらも特別指定選手として活躍していた新井翔太の進路。新井は来シーズンB.LEAGUE ONE所属の横浜エクセレンスと新規選手契約を結び、2026-27シーズンは島根に期限付移籍することが発表された。

通常、ドラフト対象選手はB.ONEクラブからB.PREMIERクラブへ期限付移籍することはできないが、「ドラフト会議への志望表明をしたにもかかわらず、いずれのドラフト参加クラブからも選択されなかった場合」その翌シーズンはB.ONEクラブからB.PREMIERクラブへの期限付移籍も可能となっており、新井はこのルールを活用して島根に加入することとなった。

一方、ベテラン選手の復帰も話題に。今シーズンは所属チームがなかった阿部友和が、来シーズンはヴィアティン三重でプレーすることが発表された。昨年12月に自身のSNSで現役続行の意思を表明してからの、待望の復帰。百戦錬磨の司令塔のプレーに多くのファンが注目している。

5月27日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■5月27日のBリーグ契約情報

＜選手＞



田中大貴（SR渋谷／契約継続）



佐藤卓磨（横浜BC／名古屋Dから移籍）



カイル・リチャードソン（横浜BC／名古屋Dから移籍）



新井翔太（島根／横浜EXから期限付移籍）



納見悠仁（島根／契約継続）



大久保友貴（福島／契約継続）



渡邊翔太（福島／契約継続）



新川敬大（福島／契約継続）



小川翔矢（福島／契約継続）



ワイリー光希スカイ（福島／契約継続）



ジャック・ナンジ（福島／契約継続）



益子拓己（福島／契約継続）



ケニー・マニゴールト（福島／契約継続）



シェイク・ケイタ（横浜EX／契約継続）



ザック遼モーア（横浜EX／契約継続）



クーリバリ セリンムルタラ（横浜EX／契約継続）※特別指定選手



橋本竜馬（静岡／契約継続）



武内理貴（愛媛／契約継続）



川島蓮（東京U／契約継続）



坂本亮雅（湘南／契約継続）



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二上耀（千葉J／契約満了）※移籍先決定済み



アンドリュー・フィッツジェラルド（立川／契約満了）



吉川治耀（立川／契約満了）



森黄州（立川／契約満了）



松井啓十郎（埼玉／契約満了）

＜スタッフ＞



アンドレ・レマニス（A千葉HC／契約継続）



河内修斗（A千葉AC／契約継続）



瀧澤賢志（A千葉AC／契約継続）



石井悠右（A千葉AC／契約継続）



鈴木友貴（湘南HC／契約継続）



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半杭隆治（千葉J AC／契約満了）



塩野竜太（三河AC／退団）



水野宏太（三河AC兼通訳／退団）



鳥屋尾聡（青森AC／契約満了）



松藤貴秋（金沢HC／退任）



斎藤瑛（立川AC／契約満了）