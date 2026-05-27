山形県東根市の児童が、泥んこになりながら初めての田植えを体験しました！

みんな、泥んこになりながら、がんばっていました。

【写真を見る】『かりがね』とは？ 泥まみれになりながら自由に！楽しく！ 児童が初めての田植えを体験（山形・東根市）

東根市立長瀞小学校で地域と連携して行っている恒例行事、「かりがね少年教室」。

きょうは、地元の米農家を先生に招き学校のすぐ隣の田んぼで田植えを体験します。

まずは、古くからの農法にならい、この「枠」という農器具を使って田んぼに印をつけていきます。

いよいよ田植え！地元農家が育てた「はえぬき」を植えていきます。

■自由に楽しく植えていく！

子どもたち「おいしそう！なんかこれ食えそうじゃね？」

はじめは、線にそって、丁寧に植えていきますが…

もはや、線など関係なし！とにかく自由に楽しく植えていきます！

初めての感覚に、みんな大興奮です！

「怖いけど楽しい！」

「手跡つけてあげようか～？

いやだ～！」

さて、地域の公民館と連携しておこなっているこの教室の名前ですが…

大塚美咲アナウンサー「突然ですが、ここで問題です。このかりがね少年教室の『かりがね』とは何のことでしょう！」

■「かりがね」とは・・・？

長瀞小学校 佐久間由紀 校長「かりがねは、長瀞小学校の校章のことです。かりがねが、翼を大きく広げて飛ぶ様子を表しています」

「かりがね」とは、この地域にゆかりのある鳥のこと。長瀞小学校では、その悠々と飛ぶ様子を平和の象徴として校章にしています。

その古からの伝統を引き継ぎ、今でもこの地域の子どもたちのことを、「かりがねっこ」とも言うんだそうですよ。

■泥んこの「かりがねっ子」たち！

かりがねっ子のみんな、泥んこになりながら、田植えに汗を流しました！

子どもたち

「ぬるぬるして気持ち悪かった」

「うまい米になってほしい」

子どもたち

「Ｑ：結構ドロドロのなったよね。

大丈夫これお兄ちゃんの（体操服）だから。もう捨てるっていうから。」

「かりがね少年教室」では今後、カカシ作りや稲刈りなど、１年を通して米作りを体験していくということです。

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2689039?display=1