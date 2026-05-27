山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が３週連続で注意報レベルとなっています。

【写真を見る】「みずぼうそう」患者数 3週連続で注意報レベル 前週から5倍の人数になった保健所も（山形）

県によりますと、今月１８日から２４日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患者数は３２人でした。

１定点医療機関当たりの患者数は１．２３人で、３週連続で注意報レベルの基準を超えたということです。

■最上保健所では前の週から５倍増 重症化にも注意

保健所別の１定点医療機関当たりの患者数は、最上保健所が前の週から５倍増え、５．００人で警報レベル。庄内保健所が１．１４人で警報レベルとなっています。

「水疱瘡」は発熱と全身に現れる発疹が特徴で潜伏期間はおよそ２週間です。

接触感染、飛沫感染、空気感染によりヒトからヒトへ感染します。

抵抗力の弱い乳幼児や成人が感染した場合は重症化するリスクが高いので注意が必要です。

県内では近年患者数は増加傾向にあり、去年は１年間で４９８人確認されています。