　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の6万5380円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては380.59円高。出来高は1907枚となっている。

　TOPIX先物期近は3923ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65380　　　　　+360　　　　1907
日経225mini 　　　　　　 65380　　　　　+355　　　 30342
TOPIX先物 　　　　　　　　3923　　　　　+7.5　　　　4383
JPX日経400先物　　　　　 35685　　　　　+130　　　　　75
グロース指数先物　　　　　 822　　　　　　+4　　　　 145
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース