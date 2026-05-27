日経225先物：27日19時＝360円高、6万5380円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の6万5380円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては380.59円高。出来高は1907枚となっている。
TOPIX先物期近は3923ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65380 +360 1907
日経225mini 65380 +355 30342
TOPIX先物 3923 +7.5 4383
JPX日経400先物 35685 +130 75
グロース指数先物 822 +4 145
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3923ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65380 +360 1907
日経225mini 65380 +355 30342
TOPIX先物 3923 +7.5 4383
JPX日経400先物 35685 +130 75
グロース指数先物 822 +4 145
東証REIT指数先物 売買不成立
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