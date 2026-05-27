27日(水)も各地で気温が上がり、所々で真夏日になりました。最高気温は、新潟市中央区で30.1℃を観測し、今シーズン初めての真夏日になりました。そのほかも、長岡市など所々で30℃を超えて厳しい暑さになりました。



さて、28日(木)は天気が下り坂となりそうです。



◆28日(木)の天気の移り変わり

朝のうちは大きな天気のくずれはなく、雲の間から日の差すところがあるでしょう。時間を進め、午前中は晴れ間もありますが早いところでは昼前から雨が降り出すでしょう。午後は厚い雲に覆われて、お帰りの時間帯には広く雨となりそうです。



そして、夜は各地で雨が降り、遅い時間になるほど雨脚が強まりそうです。傘を忘れず持参しましょう。



ただ、28日(木)も厳しい暑さが続きそうです。



◆28日(木)の予想最高気温

最高気温は、長岡市で30℃、そのほかも28℃前後まで上がるところが多いでしょう。午後はどんよりした天気になるも関わらず、真夏日に迫る暑さでかなりムシムシしそうです。



28日(木)もエアコンを使ったり意識的に水分を摂るなどして熱中症対策をしてください。



そして、27日(水)午前に『台風6号』が発生しました。



◆台風の今後の進路予想

現在、台風は日本の遥か南にありますが、今後はフィリピンの東海上を北上し、来週始めには赤い暴風域を伴ったまま沖縄に接近する見通しです。その後、東寄りに進路を変える可能性があるため今後の情報に注意が必要です。