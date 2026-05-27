熊本県内で初めて、ふるさと納税の対象自治体から除外された山都町で、原因を調査していた第三者調査委員会が、報告書をまとめました。

【写真を見る】「ルール順守の意識が欠如」 山都町のふるさと納税除外問題で第三者委 専門人材の育成、相談体制を整備へ

第三者調査委員会から、山都町の坂本靖也町長に手渡された報告書。

そこにまとめられていたのは、山都町がふるさと納税の対象自治体から除外されるに至った原因についてでした。

近隣へ過度な競争意識

第三者調査委員会 島村玲雄委員長「近隣自治体への過度な競争意識から、寄付額の増額ばかりを追い求め、経費率5割以下という国のルールを順守する意識が欠如していた」

ふるさと納税をめぐっては、返礼品や広報費など募集にかかる経費を「寄付額の5割以下」とするルールがあります。

しかし山都町では、2023年10月からの1年間、寄付額に対し募集にかかった経費は55.41%でルールを逸脱、ふるさと納税の対象自治体から除外されてしまったのです。

約5億3200万円の寄付額のうち、募集にかかった経費は、2億9500万円にのぼりました。

実務担う事業者へも依存

報告書では、職員の「5割ルール順守」の意識の欠如や、実務にあたる中間事業者へ依存し、経費が5割を超えた場合は委託料を減額するという覚書の内容も実行されなかったことを指摘しました。

今後は専門人材を育成し、顧問弁護士など相談体制を整備することも提言しています。

山都町 坂本靖也町長「しっかりと受け止めながら、今後の町づくり、ふるさと納税の再開に向けて取り組みを進めていきたい」