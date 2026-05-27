5月28日午後から、新しい防災気象情報に切り替わります。大切な変更点をお伝えします。

【写真を見る】【変わる！気象情報】氾濫・大雨・土砂災害・高潮に「レベル4危険警報」導入 危険な場所から全員避難を 大きな河川はそれぞれ氾濫情報

新しい防災気象情報では、「氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、5段階の警戒レベルに合わせて発表され、「レベル4危険警報」が新しく設けられています。

今回は「氾濫と大雨」に注目します。

大きな河川はそれぞれ氾濫情報

これまで市町村ごとに発表されていた、洪水警報や洪水注意報は廃止されます。

その代わり大きな川は、川ごとに氾濫の情報が発表されます。

具体的には、白川や球磨川。合志川などの菊池川水系。加勢川など緑川水系の10の川です。

内水氾濫は大雨情報で

そしてそれ以外の中小河川の氾濫や、2025年8月、熊本市の中心市街地に浸水被害をもたらした「内水氾濫」の危険度は、市町村ごとに大雨の情報で発表されます。

どちらも、「レベル4危険警報」で危険な場所から全員避難です。

八代市は「西部」「東部」に区分

また今回の変更と合わせて、八代市は今後「西部」と「東部」に分けて、注意報や警報が発表されます。

西部は、旧八代市、鏡町、千丁町。

東部は、坂本町、東陽町、泉町です。