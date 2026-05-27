news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「事故起こし運転交代…さらに事故『誤って前進』計3人ケガ」についてお伝えします。

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事故が起きたのは26日午後、群馬県渋川市のスーパーの駐車場です。

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「車と歩行者の事故。その後、車を移動したら、さらに3人と衝突した」

立て続けに2つの事故が起きました。

警察によりますと、最初に事故を起こしたのは、77歳の女性です。女性は知人と買い物をするためにスーパーで、駐車場に車をとめようとしたところ、歩いていた女性をはねました。

その後、この事故を見ていた知人の65歳の男性が運転を交代し、車を移動させようとしますが、ここで2度目の事故が起きます。

男性は車をバックさせようとするも、誤って前進し、このときに倒れていた女性と、女性の救助をしていた別の女性2人をひいたということです。

救助をしていた女性のうちひとりは、男性の妻でした。

一連の事故で、最初にはねられた女性は重体で、その後はねられた2人の女性は重傷です。

事故直後の様子を見たという人は…

事故直後の様子を見た近隣住民

「駐車場の真ん中ちょっと過ぎたところに（車が）置いてあって、その後ろに女性が3人倒れていて。どんどん救急車が続々ときて、消防車もきて。中年の男性、一番おろおろしていたかな」

警察が当時の状況を調べています。