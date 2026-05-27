5月23日、新たなお笑い賞レース『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』（フジテレビ系）が放送された。

同番組は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（33）が考案したツッコミの能力を競うお笑い特番。Xのトレンドで一位になるなど反響は大きく、元放送作家・鈴木おさむ氏（54）も自身のXを更新し、絶賛していた。

《『ツッコミスター』、とても面白かった！とにかく若い！企画者も司会も出演芸人さんも若いのが、よいです。若い人しか出てないのがめちゃくちゃよい！こうやって若い才能ある芸人さんの脳みそを形にしていくことが、テレビバラエティーの大切な道な気がする》

一方で、霜降り明星のボケ担当・せいや（33）も、粗品に引けをとらない活躍ぶりだ。

「4月からフジテレビ系で放送されている連続ドラマ『102回目のプロポーズ』で、唐田えりかさん（28）とW主演を務めています。

同作は’91年放送の浅野温子さん（65）と武田鉄矢さん（76）がダブル主演を務めた伝説の純愛ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。浅野さん演じる矢吹薫と武田さん演じる星野達郎の娘・星野光を唐田さんが、光に恋する空野太陽を霜降り明星・せいやさんが演じています」（テレビ局関係者）

昨年10月には本名の“石川晟也”名義でアーティストデビューを果たしていたせいや。作家としての顔も……。

「’24年11月に著書『人生を変えたコント』（ワニブックス）を刊行しています。せいやさんが高校時代に受けたいじめをもとにした半自伝小説で、15万部を超えるベストセラーです。

’24年11月に『金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）にゲスト出演した際には、せいやさんの高校時代を再現したVTRが放送され、反響を呼びました

実は、映画化が決まっているそうです。`27年に公開を予定しており、主人公を演じるのは、なにわ男子の大橋和也さん（28）だといいます。

他にも若手女性俳優の注目株や連ドラ主演中のベテラン女性俳優が脇を固めています」（前出・芸能関係者）

`24年12月に公開されたWEBメディア『あしたメディア』のインタビューで『人生を変えたコント』について、《この本は別に「壮絶いじめ体験」とかの悲しい話ではなくて、辛い過去をどう乗り越えたか、「いじめになんか負けへん、笑いで跳ね返す！」って話として書いてます》と語っていたせいや。

映画化で、せいやのメッセージはより多くの人に届くことになりそうだ。