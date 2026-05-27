ジャンプが得意な猫と、それを試したくなってしまった飼い主さん。壁に貼ったリボンを軽々と取っていく猫に対し、飼い主さんがどんどんハードルを上げていった結果、まさかの展開が…！投稿は、記事執筆時点で、4万回以上の再生数を誇り「すごいジャンプ力‼︎」「頑張った」などの賞賛の声が寄せられています。

【動画：壁にリボンを貼って『猫がどこまでジャンプできるか』挑戦→目標が高くなりすぎた結果…可愛すぎる行動】

見かけによらずアクティブ派！

Instagramアカウント「tsumugi_0913」に投稿されたのは、愛猫『紬』くんと飼い主さんの『ジャンプ記録更新に挑戦！』の様子です。紬くんは、長毛種の猫。どっしりとした体格で優雅にお昼寝が似合いそうなタイプですが…。

意外とアクティブ！この日も、飼い主さんとジャンプ記録の更新に挑戦するべく、壁に貼られたリボンに目標を定めたといいます。まずは…150㎝上へジャンプ！成功！一度距離を測ってから獲物を獲得するタイプのようです。

目標は高く！

続いて…急に20㎝程レベルが上がり170㎝上へジャンプ！これも難なく成功したそうです。その瞬発力に思わず声が出てしまいそう。そしてその華麗なジャンプに飼い主さんの期待はどんどんと膨らんでいったといいます。

ここまできたら、記録更新を狙いたいところです。とうとう飼い主さんは、天井すれすれの壁にリボンを貼りつけたとか。距離でいうとだいたい190㎝。ちょっと目標が高すぎるようにも感じますが、記録更新のため！

悔しいけれど…

紬くんは、目標を定めて勢いよくジャンプしたそうです。今まで通り１度目は、距離の見定めのよう。そして２度目のジャンプ！途中壁に足をつけて距離を伸ばそうとするも失敗してしまったそうです。もう一度…！

３度目のジャンプも前足は届いていたといいますが…失敗。もう一度…と思いきや完全にふてくされ座り込んでしまった紬くん。それだけでなくゴロンと横に…。一気にやる気を失ったようです。意外とあきらめが早い紬くんなのでした。

投稿には「楽しそうで何より」「助走無しでそのジャンプ力は凄すぎます！！」「剥がれなかったけど、手は届いてる」「可愛すぎます♡悔しそうなの男の子で可愛い」「最後のふてくされがかわいい」「長毛猫さんはそんなに跳躍力ないと思ってました。カッコいいです」「もうちょい」などのコメントと共にいいね件数が2000件に迫る勢いです。

この他にもInstagramアカウント「tsumugi_0913」には、ひとりっ子らしい自由でマイペースな紬くんの日常の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tsumugi_0913」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。